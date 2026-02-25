웰니스 임대주택 개발 AI 헬스케어 제공 [사회공헌 특집]

단순 기부 넘어 사회문제 접목… ‘전략형 ESG’ 확산 지속가능성이 기업 경영의 핵심 가치로 자리 잡으면서 사회공헌 방식이 진화하고 있다. 단순 기부를 넘어 각 기업의 고유 기술과 인프라를 사회문제 해결에 접목하는 ‘전략형 ESG(환경·사회·지배구조)’가 확산하는 분위기다. 지역사회와의 상생, 협력사와의 동반성장, 청년과 취약계층 지원, 친환경 경영과 탄소 저감, 미래 인재 육성까지 활동 영역도 한층 다층화됐다. 인공지능(AI)과 디지털 기술을 활용한 교육·헬스케어·안전 관리 프로그램을 제공하는 등 시대 흐름을 반영한 새로운 사회공헌 모델도 눈에 띈다. 청년 대상 AI·소프트웨어 인재 양성, 데이터 기반 건강관리 서비스, 친환경 설비 도입과 탄소 저감 지원 등은 기업의 전문성이 사회적 가치로 연결되는 사례다. 사회적 가치 창출이 곧 기업의 지속 성장 기반이 되는 선순환 구조가 자리 잡아가고 있다.

서울 노원구 월계동의 서울원 아이파크. HDC현대산업개발 제공

HDC현대산업개발은 인공지능(AI) 기술을 주거 서비스 전반에 선제적으로 접목해 헬스케어와 로봇 서비스, 안전 관리 등 다양한 분야에서 입주민 체감도를 높이는 스마트 주거 환경을 구축하고 있다.



HDC현대산업개발은 디지털 기반의 헬스케어가 적용된 파크로쉬 서울원을 올 상반기 서울 노원구 월계동에 있는 서울원 프로젝트를 통해 선보일 예정이다. 파크로쉬 서울원은 2개 동, 768가구 규모로 분양된다.



국내 최초로 웰니스 콘셉트의 민간임대주택을 개발해 입주민들에게 프리미엄 주거 서비스를 제공하는 파크로쉬 서울원은 프리미엄 헬스케어 프로그램을 통해 입주민의 건강을 생활 속에서 체계적으로 관리하는 것이 특징이다.



헬스케어 서비스는 주거 공간 내에서 입주민의 건강 상태를 상시 관리할 수 있도록 설계됐다. 서울원 내에 도입되는 아산병원 건강검진센터를 통해 건강 상태를 미리 확인하고, 건강검진 후 정기적 경과 관찰이 필요한 소견에 대해 바로 외래진료를 받을 수 있도록 클리닉을 함께 운영할 예정이다.



입주민 개개인의 생활 양식과 건강 데이터를 종합 분석해 운동을 넘어 식단과 휴식까지 아우르는 개인 맞춤형 밀착 케어도 제공한다.



이외에도 HDC현대산업개발은 입주민의 안전 강화를 위해 아이파크 단지 내 주차장에 AI 기반 화재 예방 시스템을 적용하고 있다. 또 입주민 생활 편의성을 높이기 위해 아이파크 단지 내 모빌리티 기술을 활용한 로봇 서비스를 올해부터 확대할 예정이다.



HDC현대산업개발 관계자는 “디지털 기반의 헬스케어를 주거 공간에 접목해 일상 속에서 자연스럽게 건강관리가 가능하게 한 것이 가장 큰 특징”이라며 “앞으로도 다양한 디지털 스마트기술을 접목하여 입주민의 삶의 질을 높이는 생활 밀착형 주거 서비스를 지속해서 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

