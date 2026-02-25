'파반느' 고아성 "촬영 후 사랑에 빠진 듯 문상민 잔상 아른거려…가슴 저릿하기도"

지난 12일 배우 고아성이 서울 강남구 메가박스 코엑스에서 열린 넷플릭스 영화 '파반느' 제작보고회에 참석해 포즈를 취하고 있다. 한윤종 기자

최근 공개된 넷플릭스 영화 '파반느'의 주연배우 고아성이 상대 배우였던 문상민으로 인해 변한 자신의 감정을 고백했다.

고아성은 25일 뉴스1과 영화 '파반느'(감독 이종필)에 관련해 진행된 인터뷰에서 "파반느를 촬영하면서 개인적으로 지난 한 시절을 보는 듯한 느낌이 들었다. 사랑에 빠진 듯한 기분"이라고 작품이 남긴 여운을 밝혔다.

이어 그녀는 "촬영이 끝나고 나서도 가슴이 저릿저릿하고 문상민 배우의 잔상이 아른거리기도 하더라. 그게 다 문상민 배우가 내게 줬던 힘이고 에너지가 아닐까 생각한다"고 전했다.

문상민과 함께 촬영한 장면 중 가장 기억에 남는 장면으로는 극중 '미정'(고아성 분)이 자신을 만나기 위해 첫 차를 타고 달려온 '경록'(문상민 분)을 발견하는 장면을 꼽았다.

그러면서 고아성은 "슬로우 모션이지만 현실은 리얼 타임이지 않나, 그런데 내 기억에는 슬로우 모션으로 남았다. 경록의 모습이 실제 내 기억 속에는 카메라와 다르게 담겼다"고 말했다.

배우 변요한, 고아성, 문상민(왼쪽부터)이 지난 12일 서울 강남구 메가박스 코엑스에서 열린 넷플릭스 영화 '파반느' 제작보고회에 참석해 포즈를 취하고 있다. 한윤종 기자

마지막으로 그녀는 "잔상이 아프더라, 영화가 끝났고 미정도 끝났지만 잔상을 어떻게 해야 하나 쓸쓸한 감정이 남았다. 그런데, 최근에 관객 분들에게도 경록의 잔상이 남았다는 걸 알고 외롭지 않았다"며 관객들과 감정이 동화됐음을 전했다.

한편, '파반느'는 마음의 문을 닫고 살아가던 세 사람이 서로에게 빛이 되어주며 삶과 사랑을 마주하게 되는 넷플릭스 영화로 지난 20일 공개됐다.

출연진은 배우 변요한, 고아성, 문상민으로, 박민규 작가의 소설 '죽은 왕녀를 위한 파반느'(Pavane: For A Dead Princess)를 원작으로 한다.

