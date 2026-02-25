민희진 “256억원 포기할 테니 모든 민·형사 소송 중단하자”…하이브에 제안

민희진 오케이 레코즈(ooak records) 대표가 자신이 받을 예정이던 256억원을 포기하는 대신 하이브와 진행 중인 모든 민·형사상 소송을 즉각 중단하자고 제안했다.

민 대표는 25일 서울시 종로구 우정국로 6 교원 챌린지홀에서 기자회견을 열었다.

그는 “2024년 가처분 승소와 2025년 경찰 불송치, 그리고 2026년에 이번 1심 판결 승소에 이르기까지 참으로 긴 터널이었다”며 “법원은 경영권 찬탈이나 템퍼링이라는 자극적인 플레임이 허상임을 밝혀주셨고, 제기했던 청년 윤리에 대한 문제의식이 한 회사의 대표로서 마땅히 해야 할 경영 판단이었음을 인정해 주셨다”고 밝혔다.

민희진 오케이 레코즈 대표(전 어도어 대표)가 25일 서울 종로구 우정국로 6 교원 챌린지홀에서 진행된 기자회견에서 입장문을 읽고 있다. 뉴스1

그러면서 “오늘 내가 이 자리에 선 이유는 내가 얻게 될 256억원을 다른 가치와 바꾸기로 결정했음을 말씀드리기 위해서다”라며 “이 거액의 돈보다 훨씬 더 간절히 바라는 가치가 있기에 하이브에 의미 있는 제안을 하고자 이 기자회견을 열게 됐다”고 말했다.

민 대표는 “256억원을 내려놓는 대신 현재 진행 중인 모든 민형사 소송을 즉각 멈추고 모든 분쟁을 종결하길 제안한다”며 “이 제안에는 나 개인뿐만 아니라 뉴진스 멤버와 외주 파트너사, 그리고 전 어도어 직원들은 물론 이 싸움에 휘말려 상처받은 팬덤을 향한 모든 고소와 고발 동료까지 포함돼 있다”고 설명했다.

그는 이어 “이 모든 소송 분쟁이 종료돼야 아티스트들은 물론 그 가족, 팬덤에 이르기까지의 더 이상의 무분별한 잡음이 발생하지 않을 것”이라고 덧붙였다.

앞서 지난 12일 법원은 민 대표가 하이브를 상대로 제기한 주식 매매대금 청구 소송에서 “하이브가 민 대표에게 256억원 상당의 풋옵션 대금을 지급해야 한다”는 판결을 내렸다.

다만 법원은 항소심 판결 전까지 풋옵션 대금 지급의 강제 집행을 막아 달라는 하이브의 신청을 인용한 바다. 이에 따라 항소심 판결 선고 때까지 풋옵션 대금 지급의 강제 집행이 정지된다.

이날 민 대표는 그룹 뉴진스와 하이브, 민 대표가 얽은 복잡한 상황에 대한 입장 등에 대한 질문이 나올 것이 뻔했음에도 7분여 일방적으로 입장문만 읽고 자리를 떠났다.



현장에 대기했던 수십명의 기자들의 항의에도 불구하고 민 대표는 아무런 질문을 받지 않았다.

