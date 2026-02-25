심플플래닛, 베조스 어스 펀드·어스샷 프라이즈 공동 파트너십 프로그램 선정

대체단백질 및 푸드테크 기반 지속가능 솔루션 기업 심플플래닛(Simple Planet)이 글로벌 기후 자선기구 Bezos Earth Fund(베조스 어스 펀드)와 환경 혁신 플랫폼 The Earthshot Prize(어스샷 프라이즈)의 공동 파트너십 프로그램에 선정됐다.

이번 프로그램은 전 세계 기후·자연 분야 혁신 기업 가운데 16개 솔루션을 우선 선정해 글로벌 확장을 지원하는 성장 가속 모델이다. 심플플래닛은 우선 선정된 16개 기업 중 한국 기업으로는 유일하게 이름을 올렸다.

해당 프로그램은 향후 3년간 총 480만 달러를 투입해 매년 16개, 총 48개 기후·자연 분야 혁신 솔루션의 스케일업을 지원한다. 어스샷 프라이즈의 글로벌 노미네이션 네트워크를 기반으로 잠재력과 확장성을 갖춘 기업을 선별해 자금과 글로벌 네트워크를 연계하는 구조다. 기술 완성도뿐 아니라 기후 영향도(Climate Impact), 확장 가능성(Scalability), 시스템 전환 기여도(Systemic Change Potential) 등을 종합적으로 고려하는 선발 방식으로 알려져 있다.

심플플래닛은 세포 기반 식품 기술과 대체단백질 플랫폼을 통해 기존 축산업 중심의 식량 생산 구조를 전환하는 솔루션을 제시해 왔다. 특히 식량 시스템이 전 세계 온실가스 배출의 상당 부분을 차지하는 구조적 문제를 해결하는 기술 영역에 속한다는 점에서, 기후 완화 전략과 직접적으로 연결되는 분야로 평가된다.

업계에서는 이번 선정 배경에 대해 △기후 대응과 직결되는 식량 시스템 전환 기술 보유 △글로벌 확장 가능성을 갖춘 플랫폼형 사업 구조 △아시아 기반 기술 기업으로서의 전략적 위치 등이 복합적으로 작용한 것으로 보고 있다. 단순 연구 단계가 아닌, 산업 적용과 시장 연결을 전제로 한 사업 모델이라는 점도 긍정적으로 작용한 것으로 분석된다.

베조스 어스 펀드는 아마존 창업자 Jeff Bezos(제프 베조스)가 기후위기 대응을 위해 100억 달러 규모를 약정하며 설립한 글로벌 기후 자선기금이다. 과학·데이터 기반 기후 기술과 자연 복원 프로젝트를 중심으로 대규모 자금을 집행해오며, 글로벌 기후 투자 생태계에서 상징적인 역할을 해왔다.

어스샷 프라이즈는 영국 윌리엄 왕세자가 출범시킨 환경 혁신 플랫폼으로, 전 세계 혁신가와 투자자, 정책 네트워크를 연결하는 구조를 갖추고 있다. 단순 시상에 그치지 않고 후속 성장과 글로벌 확산을 지원하는 프로그램을 운영한다는 점에서 국제적 영향력이 크다는 평가를 받는다.

이번 선정으로 심플플래닛은 미국·유럽·남미 등 주요 지역 혁신 기업들과 함께 글로벌 기후 혁신 포트폴리오에 포함됐다. 국내 기업 가운데 유일하게 이름을 올리면서, 한국 푸드테크 기술이 국제 기후 네트워크 안에서 구조적으로 인정받았다는 해석이 나온다.

정일두 심플플래닛 대표는 “기후위기 대응은 산업의 방향을 근본적으로 바꾸는 구조적 전환의 문제”라며 “한국 기술이 글로벌 식량 시스템 재편의 한 축으로 자리 잡을 수 있도록 대규모 글로벌 확장과 전략적 협력을 통해 전환 속도를 높이겠다”고 강조했다

업계에서는 이번 사례가 한국 푸드테크 산업이 글로벌 기후 자본과 직접 연결된 전환점이 될 수 있다는 평가를 내놓고 있다. 인프라 중심의 성장 단계를 넘어, 국제 네트워크와 자본이 결합되는 구조로 진입했다는 점에서 의미가 있다는 분석이다.

