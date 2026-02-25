검색

김진아 차관 “난민 대응 책임 지속”…UNHCR·WHO와 협력 논의

김태욱 기자 taewook@segye.com

김진아 외교부 2차관은 24일(현지시각) 스위스 제네바에서 바르함 살리 신임 유엔 난민최고대표를 만나 전 세계 난민 문제 대응을 위한 한국 정부의 역할과 책임을 강조했다.

 

외교부는 제61차 유엔 인권이사회 고위급 회기 참석을 위해 제네바를 방문 중인 김 차관이 살리 최고대표와의 면담에서 이같이 밝혔다고 전했다.

김진아 외교부 2차관(오른)은 24일(현지시각) 스위스 제네바에서 바르함 살리 신임 유엔 난민최고대표와 면담했다. 외교부 제공
이 자리에서 살리 최고대표는 한국 정부가 난민 문제 해결을 위해 오랜 기간 기여해 온 데 사의를 표하며, 한국이 유엔난민기구(UNHCR)의 주요 공여국이자 아시아 지역 핵심 협력국 중 하나로서 앞으로도 난민 문제 해결에 적극적인 역할을 해주길 기대한다고 말했다.

 

김 차관은 이어 치크웨 이헤크웨주 세계보건기구(WHO) 긴급보건프로그램 담당 사무차장도 만나 WHO를 중심으로 한 글로벌 보건 거버넌스 강화를 위한 우리 정부의 지속적인 협력 의지를 표명했다. 이에 이헤크웨주 사무차장은 향후 글로벌 보건 위기 대응을 위한 한-WHO 간 협력을 더욱 강화해 나가자고 화답했다.

 

아울러 김 차관은 이번 면담을 계기로 UNHCR과 WHO 측에 우리 국민의 국제기구 진출 확대를 위한 각별한 관심과 협조를 당부했다고 외교부는 밝혔다.


김태욱 기자 taewook@segye.com 기자페이지 바로가기

