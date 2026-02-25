임윤아, 런던 빛낸 러블리 매력…명품 브랜드 패션쇼 참석

그룹 소녀시대 겸 배우 임윤아가 영국 런던에서도 사랑스러운 매력을 전했다.

임윤아는 지난 23일(현지시간) 영국 런던에서 열린 명품 브랜드 버버리의 2026 겨울 컬렉션 패션쇼에 참석, 발랄하면서도 러블리한 매력을 한껏 발산하며 전 세계 패션 관계자들과 취재진들의 시선을 사로잡았다.

임윤아(SM엔터테인먼트 제공)

이날 임윤아는 브랜드 특유의 클래식한 무드에 부드러운 컬이 들어간 긴 헤어와 앞머리를 내린 스타일링으로 한층 귀여운 분위기를 완성했다. 또 템스강을 배경으로 펼쳐진 포토타임 내내 여유로운 애티튜드와 밝은 미소를 선보이면서 현장의 뜨거운 호응을 불러일으켰다는 후문이다.

또한 임윤아는 글로벌 패션 매거진들의 수많은 인터뷰 요청에 프로페셔널한 면모로 임하며 '글로벌 스타'다운 존재감을 드러냈다. 쇼가 끝난 후에는 버버리의 크리에이티브 디렉터인 다니엘 리와의 만남으로 현장의 이목을 집중시키기도 했다.

특히 임윤아는 지난해 영화 '악마가 이사왔다'와 드라마 '폭군의 셰프'로 큰 활약을 한 것은 물론 음악, 패션, MC, 광고 등 다양한 분야에서도 열일을 이어가고 있다. 이어 2026년 패션쇼 참석으로 올라운더의 행보를 보여주고 있는 만큼 앞으로의 활동에 기대감이 모인다.

