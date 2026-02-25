“현수막은 우산으로, 병뚜껑은 안전 손잡이로”

충북 괴산군과 영동군이 폐기할 물건으로 우산 등을 제작해 눈길을 끈다.

괴산군은 폐현수막 재활용 지원 사업으로 제작한 우산과 자루 등 읍면 행정복지센터와 보건소에 배부했다고 25일 밝혔다. 이는 홍보와 행사 등으로 발생하는 폐현수막을 폐기하는 대신 자원순환을 촉진하고 탄소배출을 줄이기 위한 사업이다.

충북 괴산군이 폐현수막을 활용해 우산과 자루 등을 제작하는 등 자원순환과 친환경 행정을 실천하고 있다. 괴산군 제공

우선 수거한 폐현수막은 세척과 분류, 제단 과정을 거쳐 방수 기능을 살린 우산과 환경 정비용 자루 등으로 제작했다. 우산은 갑작스러운 우천 시 방문한 민원인을 위한 ‘양심 우산’으로 제공한다. 또 자루와 장바구니 등은 각종 행사 지원과 환경 정비에 활용한다.

특히 폐현수막 재활용 제품은 내구성과 방수성이 뛰어나 실용설을 높였다. 또 제작 과정에서 지역 청년 업체가 참여해 지역경제 활성화에도 도움을 줬다.

군은 폐현수막 재활용 사업으로 탄소배출 저감과 자원 절약, 폐기물 감소의 효과를 가져왔다고 분석했다. 또 친환경 행정 실천과 주민 편의제공, 지역경제 활성화, 비용 절감 등의 효과도 있다고 봤다. 괴산군 관계자는 “폐현수막은 소각 시 환경오염을 유발할 수 있다”며 “재활용으로 자원순환 문화 확산과 친환경 행정 실천에 앞장서겠다”고 말했다.

한국생활개선회영동군연합회는 폐플라스틱을 수거해 독거 어르신 낙상 예방 안전 손잡이를 제작했다. 영동군 제공

한국생활개선회영동군연합회는 폐플라스틱 병뚜껑을 수거해 독거 어르신의 낙상 예방을 위한 안전 손잡이로 제작했다. 연합회는 어르신들의 안전과 환경보호를 실천한다는 구상에서 이 사업을 시작했다.

김미숙 연합회장은 “작은 병뚜껑 하나가 모이면 어르신들의 안전을 지키는 소중한 자원이 된다”고 전했다.

