40년 만에 서울시오페라단 무대에 오르는 오페라 ‘나부코’

서울시오페라단이 40년 만에 오페라 '나부코'를 다시 무대에 올린다.

세종문화회관은 오는 4월 9∼12일 세종대극장에서 서울시오페라단의 '나부코'를 공연한다고 25일 밝혔다. 서울시오페라단은 1986년 국내 초연으로 '나부코'를 선보인 뒤 무려 40년 만에 재연을 선보인다. 1842년 이탈리아 밀라노 라 스칼라 극장에서 초연된 '나부코'는 기원전 6세기를 배경으로, 바빌로니아 제국의 예루살렘 정복과 유대 민족의 포로 생활을 그린 작품이다. 바빌로니아 왕 나부코와 그의 딸 아비가일레, 유대 민족 지도자 자카리아를 중심으로 권력을 향한 욕망과 자유, 구원의 문제를 다룬다.

이번 공연에는 세계 오페라 무대에서 활약 중인 지휘자와 성악가들이 대거 참여한다.

나부코 역에는 뮌헨 ARD 국제콩쿠르 우승과 청중상을 받은 바리톤 양준모와, 빈체로 국제콩쿠르 1위 및 청중상을 차지한 바리톤 최인식이 출연한다.

아비가일레 역은 차이콥스키 콩쿠르 1위를 한 소프라노 서선영과 베르디·비냐스 국제콩쿠르 1위를 한 소프라노 최지은이 맡았다. 유럽과 북미 등에서 활동하는 베이스 전승현과 임채준은 자카리아 역으로 캐스팅됐다. 오페라 연주는 브장송 국제지휘콩쿠르 한국인 최초 수상자인 지휘자 이든이 한경아르떼필하모닉오케스트라, 위너오페라합창단과 함께 선보인다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지