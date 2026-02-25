경북도, 고용부 ‘버팀사업’ 60억원 확보…철강 노동자 지원

경북도는 고용노동부가 주관하는 버팀이음 프로젝트 사업에 최종 선정돼 국비 60억원을 확보했다고 25일 밝혔다.

버팀이음 프로젝트는 철강산업 침체로 어려움을 겪고 있는 도내 근로자를 대상으로 고용안정과 전환기 생계안정을 지원한다. 경북의 대표적인 철강 산업도시인 포항은 지난해 11월에 고용위기 선제대응지역으로 지정돼 철강산업을 중심으로 고용 불안이 이어지고 있다.

경북도청

도는 철강 관련 산업 위주로 경기 둔화 등으로 고용위기에 처한 근로자에게 생활 안정과 일자리 전환, 재취업에 아우르는 종합 지원 대책을 추진한다. 사업 대상은 포항 지역과 도내 철강업 및 관련 소재 기업의 재직 또는 퇴직 근로자다.

먼저 임금체불기업 근로자 생계비 지원 사업으로 임금체불이 발생한 근로자를 대상으로 2차례에 걸쳐 총 300만원의 생계비를 지급한다. 생계 부담이 큰 근로자의 생활 안정을 돕기 위해서다.

퇴직자 재도약 사업도 빼놓을 수 없다. 철강산업 구조조정 등으로 퇴직한 근로자의 재취업과 심리적 회복을 지원하고자 면접과 자격증 취득을 지원한다. 퇴직자뿐만 아니라 가족을 대상으로 한 심리 상담·치료 프로그램도 운영한다.

철강 관련 연관기업에 종사한 경력이 있는 근로자 중 이직 또는 전직에 성공한 사람에게는 취업 성공수당을 월 40만원씩 6개월간 최대 240만원을 지원한다. 재직근로자 안심패키지 사업은 철강 관련 소재 기업 종사자에게 1인당 50만원을 지원해 산업 침체 상황에서도 근로자가 안정적인 생활을 유지하도록 돕는다.

양금희 도 경제부지사는 “철강산업은 경북 지역 경제의 핵심 산업”이라며 “버팀이음프로젝트는 지원금을 직접 지원하는 방식으로 고용 충격이 근로자의 생계 불안으로 직결되지 않도록 한 현장 중심의 실질적인 지원책이다”고 말했다.

