“돈 없어 떠밀려 왔는데 막상 살아보니 좋더라”…라미란의 파주 예찬

배우 라미란이 과거 생활고로 인해 경기도 파주에 정착하게 된 사연을 털어놨다.

지난 24일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘틈만 나면’에는 라미란과 배우 주종혁이 ‘틈친구’로 출연해 진행자 유재석, 유연석과 함께 파주 나들이에 나섰다.

이날 유연석이 파주에 거주하는 이유를 묻자 라미란은 “그냥 떠밀리고 떠밀려서 오게 됐다”고 답해 웃음을 자아냈다.

그는 “신혼 때부터 워낙 힘들었다. 처음에는 일산으로 왔다가 형편이 더 어려워져서 더 들어와 파주까지 오게 됐다”며 약 10년 전 이주 배경을 설명했다.

다만 라미란은 경제적 사정 때문에 선택한 거주지였지만 현재 만족도는 높다고 덧붙였다. 그는 “막상 살아 보니 살기 좋다. 이쪽 일 하는 사람이라면 상암도 가깝고 세트장도 근처에 많아서 접근성이 훨씬 좋다”고 파주 생활의 장점을 전했다.

다만 강남의 헤어·메이크업 숍과 거리가 먼 점은 유일한 단점으로 꼽았다. 라미란은 “숍만 안 가면 너무 좋다. 오가는 시간이 너무 아깝다”며 “오늘도 새벽 5시에 숍에 다녀왔다. 오늘은 꽃단장을 해야 하지 않겠냐”고 너스레를 떨었다.

한편 라미란은 2003년 가수 겸 배우 신성우의 매니저 출신 김진구씨와 결혼해 슬하에 아들을 두고 있다. 연극 무대에서 연기 내공을 쌓은 그는 영화 ‘친절한 금자씨’로 매체 연기에 데뷔했으며, 드라마 ‘막돼먹은 영애씨’, ‘응답하라 1988’ 등의 히트작을 통해 얼굴을 알렸다.

