한그루, 생활고 해명 "부유하진 못해도 열심히 사는 중"

홀로 쌍둥이 육아 중인 배우 한그루가 생활고 오해에 해명했다.

 

그는 지난 24일 유튜브 채널 '그루니까말이야'에 올라온 영상에서 육아 일상을 공개했다.

 

한그루는 제작진이 방학인데 자녀가 학원을 안 가냐고 묻자 "아빠한테 가서 댄스 주짓수 학원을 다녔다더라"라고 답했다.

 

배우 한그루가 지난 24일 유튜브 채널 '그루니까말이야'에 올라온 영상에서 육아 일상을 공개했다. 유튜브 채널 '그루니까말이야' 캡처
그는 "저랑 있을 땐 주 1회 학습지랑 수영을 한다"며 "공부하는 학원은 안 다닌다"고 덧붙였다.

 

한그루는 "전 불안하진 않고 나중에 애들이 필요하면 얘기하겠지 싶다. 얼마 전에 라온이가 자기 영어 학원을 가고 싶다고 하더라"라고 말했다.

 

그는 "(이혼했을 때) 제가 돈 한 푼도 없다는 기사가 나왔다"며 "부유하게 누리고 살진 못해도 이혼 하고 5년 동안 열심히 해서 잘 살고 있다"고 했다.

 

한그루는 "이혼 하고 다시 일을 시작했을 때 힘들었다고 얘기했는데 그건 저 뿐만이 아니라 다 힘들었던 것"이라고 말했다.

 

한편 그는 지난 2015년 9살 연상 사업가와 결혼해 쌍둥이를 얻었으나 2022년 이혼했다.

<뉴시스>


