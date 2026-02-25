'체조 입성 예고' 실리카겔 김한주, 오랜 연인과 결혼

대세 밴드 '실리카겔(Silica Gel)' 멤버 김한주가 결혼한다.

김한주는 24일 자신의 소셜 미디어에 여러 장의 웨딩 화보를 게재했다. 갯벌에서 흰색 옷을 나란히 입은 이들 커플은 화보 같은 근사한 장면들을 연출했다.

두 사람은 15년 동안 만나온 사이로 알려졌다. 이들에 대해 한 편의 영화 같은 서사라는 반응이 실리카겔 팬덤 '자경단' 사이에서 나오는 이유다.

글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS) RM도 화보 게시물에 댓글을 달아 축하하고 커플의 앞날을 축복했다. RM은 실리카겔 멤버들과 친분이 있다. 특히 김한주는 RM의 솔로 2집 '라이트 플레이스, 롱 퍼슨(Right Place, Wrong Person)'(2024)의 타이틀곡 '로스트!(LOST!)' 작곡에 참여했다.

실리카겔 멤버 중에선 앞서 김건재가 결혼했다.

실리카겔은 지난 2015년 EP '새삼스레 들이켜본 무중력 사슴의 다섯가지 시각'으로 데뷔 후 개성 강한 음악으로 '밴드 신의 구원자'로 통한다.

꾸준히 콘서트 규모도 늘리며 남다른 성장세를 입증했다. 예스24라이브홀(약 1500석), 블루스퀘어 마스터카드홀(약 2500석), 장충체육관(약 4000석), 킨텍스 제1전시장 1홀 규모(약 6000~8000석 안팎) 등에서 공연했다. 올해 중 'K-팝 콘서트계 성지'로 통하는 케이스포돔(옛 체조경기장)에 입성할 예정이다.

