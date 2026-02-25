‘환승연애4’ 박지현, 美 주식 대박…“삼성동으로 이사”

티빙 오리지널 예능 '환승연애4'에 출연한 박지현이 주식 재테크로 성공으로 서울 삼성동으로 이사를 한다고 밝혔다.

유튜브 채널 '인생84' 화면 캡처

24일 유튜브 채널 '인생84'에는 "'환승연애4' 박지현과 함께"라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 자신의 집을 찾은 기안84와 함께 집안을 둘러보던 박지현은 "전세 2년 만기가 돼서 삼성동으로 이사를 가게 됐다"며 "재테크도 잘 했고, 모아 놓은 돈도 있었다"고 설명했다.

이에 기안84는 어떻게 재테크를 했냐고 묻자 박지현은 "미국 주식을 했다. 그리고 엔비디아 주식을 빨리 들어갔다. 코로나 시기에 들어갔는데, 시드가 그렇게 크지는 않았다"고 했다.

주식에 아무것도 모르고 운이 좋아 얻어 걸렸다는 그는 "정보통이 주변에 한 명 있다"고 했다.

기안84는 "젠슨 황 덕분에 이사를 가는 거냐"고 했고 박지현은 "그것도 없지 않아 있다. 그런데 이 집은 저에게 행운을 많이 가져다 준 집"이라고 했다.

기안84는 박지현에게 현재 어떤 관련 일들이 들어오냐고 물었다. 박지현은 "방송 나간 다음에 모델 관련 일들이 들어와서 감사한 마음을 갖고 하고 있다"고 했다.

한편 박지현이 출연한 ‘환승연애4’는 지난달 최종회가 공개됐다. 박지현은 헤어졌던 연인 정원규와 재회를 선택해 다시 커플이 됐다.

