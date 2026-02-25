전국 곳곳 짙은 안개…교통안전에 유의해야 [오늘날씨]

수요일인 25일은 오전까지 중부지방과 전라권, 경북내륙에서 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠으니 교통안전에 유의하는 것이 좋겠다.

서울 중구 서울로7017에서 바라본 도심이 뿌옇게 흐려져 있다. 뉴시스

기상청에 따르면 경기남부내륙과 강원산지·남부내륙, 충청권, 전라권, 경북중·북부내륙에서 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있으며, 그 밖의 내륙 지역에서도 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있다.

기온이 낮은 지역에서는 안개가 얼어붙어 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많으니, 차간 거리를 충분히 유지하고 감속하는 등 교통안전에 각별히 유의해야 한다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 -0.6도, 인천 0.2도, 수원 -3.4도, 춘천 -3.9도, 강릉 0.4도, 청주 -1.2도, 대전 0.6도, 전주 -0.3도, 광주 1.1도, 제주 8.8도, 대구 1.3도, 부산 6.9도, 울산 6.6도, 창원 4.6도 등이다.

낮 최고기온은 서울 15도, 인천 12도, 수원 15도, 춘천 14도, 강릉 10도, 청주 15도, 대전 15도, 전주 16도, 광주 16도, 대구 14도, 부산 14도, 제주 14도 등으로 예상된다.

강원 영동을 제외한 중부지방은 대체로 맑겠으나 강원 영동과 남부지방, 제주도는 대체로 흐리겠다.

부산과 울산, 경북 남부 동해안에는 26일 새벽까지 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠고, 제주도에도 26일까지 5㎜ 안팎의 비가 내리는 곳이 있겠다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전국이 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5~3.5m, 서해 앞바다에서 0.5~1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5~4.0m, 서해 0.5~3.5m, 남해 1.5~5.0m로 예상된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지