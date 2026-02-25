“잠들 때 스마트폰과 이별하세요”…매년 6000명 응급실 찾는 ‘44도의 경고’

깊은 밤, 피곤한 몸을 뉘며 습관처럼 스마트폰을 머리맡 이불 속에 밀어 넣는다. 충전 케이블이 꽂힌 기기는 밤새 조용히 열을 머금는다. 불꽃도 폭발음도 없지만, 피부에 닿은 44도 안팎의 열은 수면이라는 무방비 상태를 틈타 서서히 조직 손상을 유발한다.

침구류 속에서의 전자기기 충전은 열 발산을 방해해 과열 위험을 높일 수 있다. unsplash

이 같은 위험은 구체적인 숫자로 입증된다. 25일 질병관리청의 2023년 ‘응급실손상환자심층조사’에 따르면, 23개 표본 참여 병원 응급실을 찾은 연간 화상 환자는 5000~6000명 선을 오르내린다.

전자기기 단독 통계는 아니지만, 화상 사고의 60% 이상이 가정 내 일상생활 중 발생하는 점을 고려하면 수면 중 전자기기 밀착은 치명적인 잠재 위험군에 속한다.

44도 vs 100도: 어느 쪽이 더 위험할까? 제미나이 생성 그래픽

◆저온화상의 ‘경고’…통증 없이 파고드는 조직 손상

미국화상학회(ABA) 기준에 따르면 피부는 44도에 장시간 노출될 경우 손상이 시작되며, 50도에서는 불과 수 분 만에 단백질 변성이 일어난다. 일정 온도 이상이 장시간 유지되면 겉으로는 붉은 기 정도에 그쳐 보이더라도 진피층까지 파괴되는 ‘저온 화상’으로 이어진다.

왜 44도의 은근한 열이 더 치명적일까. 끓는 물처럼 즉각적인 통증이 없어 신체의 회피 반응을 끌어내지 못하기 때문이다.

수면 중에는 통증 인지력이 떨어져, 아침에 눈을 떴을 때는 이미 깊은 층까지 익어버린 심재성 화상으로 악화된 경우가 허다하다. 이는 일상 속 편리함이 무감각을 담보로 피부를 파괴한다는 것을 의미한다.

44~50도의 열도 일정 시간 이상 지속되면 피부 조직 손상이 발생할 수 있다. unsplash

서울의 한 종합병원 외과 전문의는 “아침에 일어나 허벅지나 팔에 원인 모를 깊은 수포가 생겨 병원을 찾는 환자 중 십중팔구는 밤새 스마트폰이나 보조배터리를 깔고 잔 경우”라며 “저온 화상은 표피 아래 깊은 층까지 서서히 괴사시켜 일반 화상보다 피부 이식 등 수술적 치료가 필요한 비율이 월등히 높다”고 경고했다.

◆거리두기 10cm…‘안전한 아침’ 여는 최소한의 선택

결국 문제는 익숙함이 만든 방심이다. 우리는 스마트폰을 신체의 일부처럼 여기지만, 충전 중인 전자기기는 쉼 없이 열을 뿜어내는 발열체일 뿐이다. 이불이라는 단열재가 덮인 침대 위에서는 그 열이 고스란히 내 피부로 향할 가능성이 농후하다.

오늘 밤, 머리맡에 둔 스마트폰을 딱 한 뼘만 더 멀리 밀어보자. 알람을 끄기 위해 이불 밖으로 찬 공기를 가르며 손을 뻗는 그 1초의 수고로움이 ‘화마(火魔)’ 없는 안전한 아침을 여는 가장 확실한 백신이다.

