서울 주요 대학가 원룸 월세 평균 62만원

세계일보 사진DB

서울 주요 대학가 원룸 월세가 1년 새 2% 오르며 평균 62만 2000원 정도인 것으로 나타났다.

24일 부동산 정보 플랫폼 다방이 서울 주요 대학 10곳 인근의 지난달 전용면적 33㎡ 이하 원룸의 보증금 1000만원 기준 월세를 분석한 결과 이같이 나타났다.

대학 원룸 가격이 62만월을 넘어선 건 관련 통계를 집계하기 시작한 2019년 이후 가장 높은 수준이다.

지역별로 보면 성균관대 인근 월세가 73만8000원으로 가장 높았다. 이는 서울 주요 대학 평균보다 18.6% 높은 수준으로 조사 대상 지역 가운데 가장 큰 상승 폭을 기록했다.

이어 △이화여대 인근 71만1000원 △연세대 인근 68만3000원 △고려대 인근 66만3000원 △한양대 인근 64만2000원 △경희대 인근 62만2000원 순으로 높았다.

같은 기간 10개 대학가 원룸의 평균 관리비는 8만2000원으로, 전년 동기 7만8000원보다 5.1% 올랐다.

관리비가 가장 비싼 곳은 이화여대와 중앙대 인근(각 10만2000원)이었다. 이는 서울 주요 대학 평균 관리비보다 24.4% 높은 수치다.

중앙대 인근 원룸은 같은 기간 평균 관리비가 8만4000원에서 10만2000원으로 21.4% 뛰어 가장 큰 상승률을 기록했다. 반면 이화여대 인근 관리비는 2.9% 하락했다.

이어 평균 관리비는 △서울대 인근 8만9000원 △고려대·한국외대 인근 8만5000원 △경희대 인근 8만3000원 순으로 나타났다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지