WKBL, 아시아쿼터제도 전면 확대…선발도 자유계약 방식 전환

여자프로농구 아시아쿼터 선수 선발 방식이 드래프트에서 자유계약으로 바뀐다.

한국여자농구연맹(WKBL)은 24일 오전 서울시 중구 컨퍼런스하우스 달개비에서 제29기 제2차 임시총회 및 제3차 이사회를 개최하고 다가오는 2026~2027시즌부터 아시아쿼터선수를 자유계약으로 선발하기로 했다.

새로운 제도에 따르면 구단은 월 2200만원 이내에서 아시아쿼터선수를 자유롭게 선발할 수 있다. 구단의 선택에 따라 최대 2명까지 보유 가능하다. 1, 4쿼터는 1명 출전, 2, 3쿼터에는 2명 출전이 가능하다.

선수의 재계약은 가능하며 재계약 시, 월 급여의 10퍼센트 이내에서 인상 가능하며 인상액은 샐러리캡에서 제외된다.

아시아쿼터 선발 대상자는 일본, 필리핀, 대만, 베트남, 인도네시아, 태국, 싱가포르, 몽골, 카자흐스탄의 총 9개국 국적자 중에서 가능하며 향후 대상 국가를 확대할 방침이다.

WKBL은 지난 두 시즌 동안 아시아쿼터선수 드래프트제를 운영한 바 있다.

한편, 이날 임시총회에선 BNK부산은행의 회원 변경을 승인하고 우리은행(단장 이정섭), BNK부산은행(단장 강상길)의 이사 변경을 승인했다.

