“올봄은 ‘제철코어’가 대세”… MZ세대 사로잡은 봄나물 3대장 [FOOD+]

매서운 한파가 물러나고 기온이 영상권으로 오르며 봄기운이 완연해지고 있다. MZ세대를 중심으로 ‘제철코어’(특정 계절에만 가능한 먹거리 등을 소비하는 흐름)가 새로운 식문화로 떠오른 가운데 봄동, 냉이, 달래 등 봄에만 먹을 수 있는 봄나물이 인기다.

◆SNS를 장악한 ‘봄동 비빔밥’…언급량 74% 증가

최근 온라인상에서 가장 인기가 있는 것은 단연 봄동 비빔밥이다. 24일 트렌드분석업체 ‘썸트렌드’에 따르면 지난달 25일부터 이날까지 봄동 비빔밥의 언급량(뉴스 및 블로그)은 전년 동기 대비 74% 이상 늘어난 것으로 나타났다.

봄동은 겨울에 파종해 봄에 수확하는 배추로 일반 배추보다 단맛이 강한 것이 특징이다. 봄동은 비타민A의 전구체인 베타카로틴 함유량이 높은 채소로 항산화 작용으로 인한 노화 방지, 암 예방에 효과적이다.

봄동을 무쳐 밥과 비벼 먹는 것도 좋지만 단백질과 지방이 부족하기 때문에 돼지고기와 같은 육류를 함께 곁들여 먹는 것도 좋은 방법이다.

◆‘봄철 보약’으로 불리는 봄의 전령사, 냉이

쌉쌀하면서도 향긋한 맛으로 봄철 입맛을 돋우는 냉이 역시 대표적인 봄맞이 나물로 꼽힌다.

냉이를 활용한 대표적인 요리는 냉이 된장국이다. 냉이는 전, 김치 등으로 사용되기도 한다. 넷플릭스 요리 프로그램 ‘흑백요리사 2’에 출연한 김시현 셰프는 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’에서 라면에 냉이와 된장을 넣은 ‘냉이라면’을 선보이기도 했다.

냉이는 ‘동의보감(東醫寶鑑)’에서 “냉이로 국을 끓여 먹으면 피를 간으로 운반해 주고, 눈을 맑게 해 준다”고 기록돼있다. 이 때문에 냉이는 ‘봄철 보약’이라고도 한다.

냉이는 밭에 심지 않아도 햇볕이 잘 드는 들판 등에서 스스로 자라는 식물이지만 이상 기후 등으로 인해 최근 가격 상승세가 이어지고 있다. 서울시농수산식품공사 유통정보에서 가락시장에서 냉이 4kg(중)은 24일 기준 5만3457원에 거래됐다. 이는 2022년 대비 36%(3만9191원) 상승한 가격이다.

◆입안에서 퍼지는 알싸한 봄의 맛, 달래

달래도 냉이처럼 이른 봄부터 밭두렁이나 들에서 무리를 지어 자라는 대표적인 봄나물이다. 비닐하우스 재배로 달래를 언제든지 맛볼 수 있지만 봄철 들에서 캐는 달래가 매운맛이 강하고 맛이 좋다.

달래는 성질이 따뜻하고 매운맛이 있어 ‘작은 마늘’이라 해 ‘소산(小蒜)’이라고 불리기도 한다. 달래는 알뿌리가 굵을수록 알싸하고 매운 향이 강하지만 너무 컷도 맛이 덜하다.

달래에는 칼슘과 비타민A와 C가 많고 매운맛을 내는 성분인 알리신이 함유돼있어 식욕 부진이나 봄철 춘곤증을 쫓는 데 좋다. 또한 칼슘과 칼륨 등 무기질을 다량 함유하고 있으며 철분이 많이 포함돼 빈혈을 완화하는 데 효과가 있다.

달래에 고춧가루, 간장, 깨소금 등을 넣어 달래 양념장을 만들거나 혹은 된장찌개 넣으면 달래향이 은은하게 난다.

