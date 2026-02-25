[이코노 브리핑] 국민은행·국방부, 장기간부 적금 협약 외

국민은행·국방부, 장기간부 적금 협약

KB국민은행은 24일 국방부와 군 장기복무 간부의 안정적인 자산형성과 금융 지원 강화를 위한 ‘장기간부 도약적금 업무협약’을 체결했다고 밝혔다. 이날 서울 용산구 국방부 청사에서 열린 협약식에는 이환주(사진 오른쪽) KB국민은행장과 안규백 국방부 장관을 비롯한 참여기관 관계자들이 참석했다. 다음 달 3일 선보일 ‘KB 장기간부 도약적금’은 복무기간 중 1개의 금융기관을 선택해 월 최대 30만원까지 납입할 수 있다.

‘유령코인’ 빗썸 이용자 최대 10만 이탈

가상자산 거래소 빗썸의 이용자 수가 대규모 비트코인 오지급 사고 이후 대폭 감소했다. 24일 데이터 기업 아이지에이웍스에 따르면 빗썸 일간활성이용자수(DAU)는 12일 84만명대로 하락한 뒤 17일 77만명까지 떨어졌다. 사고 이전 안정구간 대비 약 7만~10만명 감소한 수치다.

KB카드, 신규 광고 조회수 1000만회

KB국민카드는 신규 광고 캠페인 ‘올·유·니드(ALL·YOU·NEED)’ 시리즈가 누적 조회 수 1000만회를 기록했다고 24일 밝혔다. 지난달 말 티저 영상을 시작으로 본편 광고를 차례로 선보인 지 약 한 달여 만에 거둔 기록이다. 이 광고 캠페인에는 ‘KB 올(ALL) 카드’, ‘KB 유 프라임(YOU Prime) 카드’, ‘KB 니드 에듀(NEED Edu) 카드’ 등이 소개됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지