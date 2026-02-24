CJ그룹, 밀라노 올림픽서 최가온 금메달·코리아하우스 흥행

CJ그룹이 대한체육회 1등급 공식 후원사이자 코리아하우스 타이틀스폰서로 참여한 밀라노·코르티나 동계올림픽에서 스포츠와 문화 양면에서 뜻깊은 통합 성과를 이끌어냈다.

밀라노 중심부에 마련된 코리아하우스에서는 CJ의 대표 브랜드 ‘비비고’·‘CJ ENM’·‘올리브영’이 K푸드·K콘텐츠·K뷰티를 아우르는 한국의 라이프스타일을 선보였고. 팀 CJ 최가온은 금빛 점프로 대한민국에 첫 금메달을 안겼다.

밀라노 올림픽 코리아하우스는 18일간 3만3000명의 방문객을 맞이하며 성황리에 마무리됐다. CJ그룹 제공

24일 CJ에 따르면 지난 5일부터 22일까지 18일간 운영된 밀라노 코리아하우스는 올림픽 기간 한국 문화를 경험할 수 있는 대표 공간으로 자리매김했다. 약 3만3000명이 발걸음 한 가운데, 사전 예약자의 74%가 이탈리아어, 20%가 영어 사용자로 집계되며 ‘K컬처’를 향한 유럽 현지의 뜨거운 관심을 입증했다.

CJ는 파리 하계올림픽에 이어 다시 한 번 코리아하우스에 참여하며, 문체부 산하 한국관광공사와 협업을 통해 ‘문화 국가대표 기업’으로서 의미를 더했다. 단순히 관광명소를 방문하는 데 그치지 않고 여행지의 일상으로 파고드는 ‘데일리케이션’ 여행 트렌드를 반영해, K푸드·K콘텐츠·K뷰티를 경험할 수 있는 비비고·CJ ENM·올리브영 부스를 선보였다.

또한 CJ그룹이 후원하는 팀 CJ 최가온은 스노보드 여자 하프파이프에서 금메달을 차지하며 국민들에게 뜨거운 감동을 선사했다. 이번 금메달은 대한민국의 첫 설상 종목 금메달이자, 올림픽 스노보드 역대 최연소 금메달 기록이다.

CJ는 “기업은 젊은이들의 꿈을 지켜주는 ‘꿈지기’가 되어야 한다”는 이재현 회장의 ‘꿈지기 철학’을 바탕으로, 최가온이 중학생이던 2023년부터 후원해왔다. 단기 성과가 아닌 성장 가능성에 주목해 해외 원정 훈련과 국제대회 출전을 전폭 지원하며 ‘글로벌 No.1’에 도전할 수 있는 환경을 마련해왔다.

