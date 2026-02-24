위조수표로 재력 과시하며 여러 여성 만난 30대…사귀던 여성이 훔쳤다 덜미

뉴시스

자신의 재력을 여성들에게 과시하기 위한 목적으로 60억원 상당의 위조수표를 만든 30대 회사원이 경찰에 덜미를 잡혔다.

그의 범행은 사귀던 여성이 위조수표를 훔쳐 현금화하는 과정에서 드러났다.

경기 군포경찰서는 부정수표단속법 위반 혐의로 A(33)씨를 구속해 검찰에 송치했다고 24일 밝혔다.

경찰은 또 A씨가 만든 위조수표를 사용한 혐의(위조유가증권 행사)로 A씨의 전 연인 B(29)씨를 불구속 입건해 검찰에 넘겼다.

사건은 지난 2021년 8월로 거슬러 올라간다.

당시 평범한 회사원이었던 A씨는 인쇄소 업자에게 "유튜브 촬영용 소품을 만들어야 한다"고 속여 100만원권 수표 6000여매를 인쇄하는 수법으로 총 60억원 상당의 위조수표를 만들어 소지한 혐의를 받고 있다.

그는 치밀한 범죄를 위해 인쇄소를 직접 찾아 일반 수표와 비슷한 재질의 용지를 골라 동일한 크기와 두께로 인쇄했다.

그러면서 포토샵을 이용해 기존 수표에 있던 일련번호를 지우고 무작위로 추출한 57개의 새로운 일련번호를 집어넣어 위조수표를 완성했다.

A씨는 또 인쇄소 측에 해당 수표 뒷면에 가짜수표임을 표시한 '견본'이라는 글자를 새겨 넣자 A씨는 여기에 자신의 인감도장을 찍어 실제 수표처럼 위장했다.

가짜 수표를 완성한 A씨는 이후 회사원 신분을 숨긴 채 엔터테인먼트사 관계자로 행세하며 여러 여성을 만났다.

그는 지갑에 다량의 위조수표를 넣고 다니면서 자신을 서울 유명대학 출신에 청담동에 거주하고 있는 인사인 것처럼 여성들을 속였다.

A씨는 이런 수법으로 수년간 여성들을 속였다. A씨의 범행은 손버릇이 나쁜 한 여성에 의해 범행이 드러났다.

A씨의 전 연인인 B씨는 A씨와 동거하다가 헤어지면서 그의 집에서 위조수표 4묶음(4억원 상당)을 몰래 가지고 나왔다.

이후 B씨는 지난해 7월 군포시 소재 은행에 위조수표 5매를 내밀며 계좌 입금을 요구했다.

은행 직원은 일련번호 오류 등을 통해 B씨가 내민 수표가 위조인 것을 확인하고 경찰에 신고했다.

B씨는 출동한 경찰에 "전 남자친구에게 빌려준 돈을 받았을 뿐, 위조수표인 줄은 몰랐다"는 허위 진술을 하고 휴대전화를 교체했다.

경찰 수사를 받게되자 B씨는 A씨에게 연락했다. A씨는 B씨에게 거짓 증언을 지시해 수사에 어려움을 겪게 했다. 당시 참고인 신분이었던 A씨는 경찰 출석을 거부하며 범행을 숨기려 했다.

경찰은 6개월 넘는 수사 끝에 지난 6일 B씨를 긴급체포하고, A씨에 대한 체포영장을 집행하면서 사건을 마무리 지었다.

경찰은 A씨의 차량 트렁크 내 스페어타이어 적재 공간에서 위조수표 5600여매를 찾아 압수했다. B씨의 집 안에서도 위조수표 300여매를 발견해 압수했다.

범행에 쓴 위조수표. 연합뉴스

경찰 관계자는 "다행히 피의자가 만든 위조수표가 시중에 유통된 흔적은 나타나지 않았다"며 "금융 질서를 뒤흔드는 지능범죄에 대해서는 앞으로도 무관용 원칙으로 엄정 대응할 방침"이라고 말했다.

