기부금 781억의 정직한 여정…희망브리지 ‘공익법인 최고등급’

잿더미로 변한 강원도 산불 현장부터 가슴 높이까지 차오른 극한 폭우의 도심까지, 재난이 할퀴고 간 자리에는 늘 ‘희망브리지’의 푸른 조끼가 있었다. 단순히 구호 물품을 전달하는 것에 그치지 않고, 무너진 삶의 터전을 다시 세우는 이들의 행보가 객관적인 ‘성적표’로 증명됐다.

희망브리지 제공

희망브리지 전국재해구호협회(회장 임채청)는 ‘2026 공익법인 평가’에서 최고 등급인 ‘별 3개’를 획득했다고 23일 밝혔다.

이번 평가는 국내 공익법인의 투명성과 책무성, 재무 안정성을 정밀 검증하는 한국가이드스타의 주관으로 진행됐다. 희망브리지는 국세청 공시 자료와 외부 회계 감사보고서를 바탕으로 한 심사에서 전 항목 만점을 기록하며 기부금 집행의 정직함을 공인받았다.

단순히 높은 점수를 받았다는 사실보다 주목할 점은 ‘효율성’이다. 기부금이 실제 구호 현장에 얼마나 신속하고 정확하게 투입되었는가를 따지는 지표에서 만점을 기록했다는 것은, 국민이 보낸 성금이 중간 단계에서 새나가지 않고 피해 이웃에게 온전히 전달됐음을 뜻한다.

지난해 대한민국은 기후 양극화의 정점을 찍었다. 경상도 지역의 역대급 산불과 강릉의 극한 가뭄, 그리고 남부 지방을 강타한 기록적 폭우가 동시에 발생했다. 희망브리지는 이 예측 불가능한 재난의 최전선에서 방패 역할을 자처했다.

2025년 한 해 동안 희망브리지와 뜻을 함께한 후원자는 60만 명에 달한다. 이들이 모은 781억여 원의 성금은 재난 피해 이웃의 일상 복귀를 위해 배분되었으며, 98만 점의 구호 물품이 전국 각지로 배달됐다. 특히 집을 잃은 이재민들을 위해 마련된 91동의 임시주거시설은 단순한 대피소를 넘어 ‘내일’을 꿈꾸게 하는 최소한의 안전망이 됐다.

창립 65주년을 맞은 2026년, 희망브리지는 또 다른 전환점을 맞았다. 바로 공공기관 지정이다. 이는 기관 운영의 투명성을 국가적 수준으로 끌어올리겠다는 선언과도 같다. 앞으로 희망브리지는 재무 상태와 후원금 사용 내역을 더욱 상세히 공개하고, 기부자와의 소통 창구를 대폭 확대할 방침이다.

현장 중심의 ‘선제적 대응’도 강화한다. 재난이 터진 뒤 움직이는 것이 아니라, 대형 산불이나 집중호우 등 반복되는 재난 시나리오에 맞춘 특화 구호 키트를 미리 비축하는 촘촘한 재난 복지 시스템을 구축 중이다.

