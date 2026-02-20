시드니 도심서 ‘날벼락’…20대 한국인, 괴한에 망치로 집단폭행

호주 시드니의 도심 길거리에서 20대 한국인 청년이 모르는 남성들에게 망치 등으로 집단 폭행당하는 사건이 발생했다.

20일(현지시간) 7뉴스 등 호주 현지 매체들에 따르면 지난 18일 오전 3시쯤 시드니 중심가 한 교차로 인도에서 23세 한국인 1명을 포함한 아시아계 남성 일행 3명이 다른 남성 3명에게 집단 폭행당했다.

지난 18일(현지시간) 호주 시드니 도심 길거리에서 신원 미상의 남성 3명이 20대 한국인 청년을 공격하는 장면. 바닥에 쓰러져 있는 한국인을 한 남성이 망치로 가격하고 있다. 연합=인스타그램 캡처

사회관계망서비스(SNS)에 올라온 영상에는 이들이 한국인을 둘러싸고 주먹질을 해 바닥에 쓰러뜨리고 주먹질과 발길질을 가하는 모습이 담겼다. 심지어 한 남성은 망치를 꺼내 한국인을 여러 차례 가격하기도 했다. 이들은 또 한국인의 일행인 다른 청년에게도 주먹을 휘둘렀다.

신고를 받고 현장에 출동한 경찰은 길을 걷던 23세·28세·29세 청년 3명에게 신원미상의 남성 3명이 접근해 폭행했다는 진술을 들었다면서 가해자들은 경찰이 도착하기 전에 현장을 떠났다고 밝혔다. 폭행 가해자들은 백인과 중동계 남성들인 것으로 알려졌다. 경찰은 피해자들이 현장에서 구급대원의 응급 처치를 받았으며, 현재 수사를 진행 중이라고 덧붙였다.

피해자는 워킹홀리데이 비자를 소지하고 호주에서 지내고 있으며, 당시 파티에 갔다가 태국인 친구 2명과 함께 귀가하던 도중 사고를 당했다고 7뉴스는 전했다. 한국인 청년은 사건 이후 SNS에 눈가가 멍든 자신의 사진과 함께 “이틀 전에 진짜 망치로 죽을 뻔했다”면서 “그들은 나를 망치로 때렸다. 그들은 정말 정신이 나갔다”고 썼다. 그는 “나는 호주를 미워하지 않는다. 단지 그들이 좋은 방향으로 나아가길 바라고 모든 사람을 존중해주길 바란다”면서 “이미 나에게 좋지 않은 일이 생겼지만 이런 일이 없길 바란다”고 덧붙였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지