'이런 사람 조심하세요'...신동엽이 전한 인간관계 교훈

지난 19일 게재된 영상에서 인간관계 조언 남긴 개그맨 신동엽. 제이팍씨 Jay Park

개그맨 신동엽이 인간관계에 관해 조언을 남겼다.

지난 19일 박재범의 유튜브 채널 '제이팍씨' 첫 방송에서 개그맨 신동엽이 게스트로 출연했다. 두 사람은 술을 마시며 이야기를 이야기를 나눴다.

영상 속 신동엽은 박재범 어머니와 통화에서 사기에 관해 언급했다. 박재범은 자신의 어머니를 ‘되게 단순하다’고 표현했고 신동엽은 “사람은 그렇게 심플(단순)해야 한다”고 조언했다.

이어 그는 “어떤 사람을 만났는데 ‘아 뭐지?’싶은 생각이 들게끔 하는 사람은 조심해야한다”고 말했다.

특히 그는 멀리해야 하는 사람으로 ‘형식적으로만 친절한 사람’을 뽑았다. “마음으로 주고받는 것 없이 계속 친절한 사람은 조심해야한다”고.

또 “돈 얘기를 하는 사람도 조심해야한다”고 당부했다. 구체적으로는 사탕발린 말로 권유해 이야기가 결국 돈 얘기를 하는 사람을 지적했다.

돈 관련해서 가장 중요한 건 오래 보는 거랑 상관없다고 경계하는 마음을 강조했다.

지난 19일 게재된 영상에서 인간관계 조언 남긴 개그맨 신동엽. 제이팍씨 Jay Park

이야기가 깊어지자 그는 카메라를 바라보며 유튜브 구독자에게도 조언을 남겼다. “제이팍 유튜브 시청자는 연령대가 좀 어릴 건데, 여자친구든 남자친구든 돈 얘기하는 순간 일단 경계하라”고 말했다.

돌려받지 않아도 되는 정도의 마음을 주고, 보상을 바라지 않고 살아야 한다고 덧붙였다.

옆에서 얘기를 듣던 박재범도 “돈 빌려주고 한 번도 받아본 적 없다. 내가 주는 도움으로 그 사람에게 좋은 영향을 끼칠 수 있으면 된 것”이라며 공감했다.

그러자 신동엽은 “처음으로 얘기하는데, 진짜 너에게 돈을 꿀 거다”고 얘기해 웃음을 자아냈다.

그는 “‘동엽이 형 되는 사람도 안 갚는구나’라고 느낄 수 있도록, 네 미래를 위해 도와주는 것이다”고 능청을 떨었다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지