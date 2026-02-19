마라도서 사진찍던 아버지와 아들 바다에 빠져…의용소방대장이 구해

제주 서귀포시 대정읍 마라도 해안 갯바위에서 풍경 사진을 찍다가 바다에 빠진 관광객 부자가 마라도 주민인 의용소방대장에 의해 구조됐다.

바다에 빠진 부자 구조하는 김희주 의용소방대장(사진 가운데). 제주도 소방안전본부 제공

제주도 소방안전본부에 따르면 19일 오후 1시 35분쯤 관광객인 50대 A씨와 아들 B군이 마라도 신작로 방파제 인근 바다에 빠졌다는 신고가 119에 접수됐다.

당시 사고 현장에 있던 시민이 이들을 향해 구명동의 등을 던졌지만 닿지 않았고, 신고를 받고 출동한 김희주(55) 마라 전담 의용소방대장이 직접 바다에 뛰어들어 이 부자를 구조했다.

구조된 B군은 크게 다친 곳이 없었으나, A씨는 심한 구토와 함께 산소포화도 저하 증상을 보여 닥터헬기를 통해 병원으로 옮겨졌다.

소방 당국은 해안가 사진 촬영 중 B군이 바위에서 미끄러져 바다에 빠지자 A씨가 구하려고 바다에 들어갔다가 함께 사고를 당한 것으로 보고 있다.

119센터가 없는 도서 지역인 마라도에서는 주민으로 구성된 의용소방대가 사고 발생 시 초기 구조·구급 활동을 맡고 있다.

