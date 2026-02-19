안동병원, 설 연휴 중증 환자 진료 전년 比 72.8% ↑

안동의료재단 안동병원은 설 연휴 기간 24시간 권역센터를 운영하며 중증 환자를 집중적으로 치료했다고 19일 밝혔다.

안동병원에 따르면 14~18일 설 연휴 기간 안동병원 응급실을 찾은 환자는 모두 1032명이다.

안동병원 응급실. 안동병원 제공

올해 연휴는 다른 지역 환자의 방문이 두드러졌다. 안동 외 지역 환자가 63.7%(657명)를 차지했고, 경북 외 다른 시도에서 방문한 환자도 19.3%(199명)에 달했다.

지역 병원에서 응급 시술이 어려워 긴급 전원된 중증 외상 환자 치료도 이어졌다. 지난 17일 119상황실과 상급병원 의뢰로 교통사고 다발성 손상 환자와 추락사고 환자가 이송됐다. 환자는 도착 즉시 권역외상센터의 대응과 인터벤션 영상의학과의 응급 색전술을 받고 외상 중환자실에서 집중 치료 중이다.

닥터헬기 이송과 소아 응급진료 등 필수의료 제공도 이뤄졌다. 봉화에서 발생한 급성심근경색 환자는 닥터헬기로 신속히 이송돼 권역심뇌혈관질환센터 순환기내과 의료진이 응급 관상동맥중재술(PCI)을 성공적으로 시행했다.

장중첩증을 앓는 영아는 영상의학과 전문의의 신속한 응급 정복술로 위기를 넘겼다. 또한 소아청소년과 전문의가 24시간 상주하며 총 279명의 소아 환자를 진료했다.

중증 환자 치료 비중 역시 증가했다. 이번 연휴 동안 한국형 중증도 분류체계(KTAS) 1~3등급(중증 및 중등증) 환자는 751명으로 전체의 72.8%를 차지했다. 지난해 설 연휴(56.1%) 대비 16.7%포인트 증가한 수치다. 내원 후 입원으로 이어진 환자 역시 215명(입원율 20.8%)을 기록했다.

강신홍 안동병원 이사장은 “권역 최종 치료거점병원으로서 앞으로도 필수 의료를 책임지는 사회적 역할을 충실히 하겠다”고 말했다.

