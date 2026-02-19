‘스타 작곡가’ 김형석, K컬처 인재 키운다

작곡가 겸 프로듀서 김형석(60·사진)이 영국 옥스퍼드대와 손잡고 K컬처 인성·리더십 교육과정을 개발한다.

19일(현지시간) 김형석과 옥스퍼드대 정치국제관계학부 산하 ‘옥스퍼드 캐릭터 프로젝트’에 따르면 양측은 ‘키사스’(KISAS·Korean International School of Arts and Sciences) 교육 프로그램 지원과 한국 예술교육 분야 인성·리더십 연구에 협력하는 협약을 지난 12일 체결했다.

한국 대중음악계에서 ‘히트곡 제조기’로 불려온 김형석은 2024년 옥스퍼드대의 한국어 교육에 자신이 작곡한 1400여곡 사용을 허락하고 옥스퍼드대 방문 연구자로 활동하는 등 인연을 맺어왔다.

이번 협약을 통해 양측은 한류를 바탕으로 하는 창의 교육과 인성·리더십 교육을 접목한 초중등 커리큘럼 개발에 나선다.

이 과정은 김형석이 한국에 설립할 KISAS 프로그램에 사용되며, 옥스퍼드대는 맞춤형 여름 캠프를 열어 인증서를 수여한다.

양측은 해당 교육과정이 연예기획사처럼 청소년들에게 노래와 춤을 직접 가르쳐 K팝 아티스트를 양성하는 것이 아니라, K컬처를 활용해 예술과 인문학을 교육하고 인성과 창의성을 갖춘 젊은 리더와 창작자를 키우는 데 목적이 있다고 밝혔다.

김형석은 “K팝 너머는 무엇인가, AI가 모든 패러다임을 바꾸는 시대에 후세에 무엇을 가르쳐야 할 것인가 고민 끝에 교육을 생각했다”며 “AI 시대에는 ‘나는 누구이고 나는 무엇을 할 것인가’라는 본질이 중요하다. 이를 위해서는 예술과 인문학, 철학이 결합돼야 한다”고 말했다.

그는 향후 이 프로그램을 세계적으로 적용 가능한 모델로 발전시켜 ‘글로벌 사우스’(남반구 개발도상국과 신흥국)에 비상업적으로 배포한다는 구상도 하고 있다. 양측은 또 문화 리더십에 대한 더욱 폭넓은 연구, 대중 참여 측면에서도 협력하기로 했다.

옥스퍼드 캐릭터 프로젝트를 총괄하는 에드 브룩스 교수는 “이번 파트너십으로 우리 시대 가장 영향력 있는 문화운동 중 하나인 한류에 관한 담론에 학문적 깊이를 불어넣을 것”이라고 말했다.

