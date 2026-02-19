주한미군 군산기지서 연료 4만리터 유출… 오산에서도 유사 사고

주한미공군 기지에서 사고로 기름이 유출된 것으로 드러났다.

19일 주한미군 등에 따르면, 미 공군 제8전투비행단은 지난달 26일 군산기지에서 발생한 사고로 연료 탱크에서 약 1만1000갤런(약 4만1600리터)의 전투기 연료가 유출됐다고 밝혔다.

미 공군 제8전투비행단 정문. 연합뉴스

제8전투비행단은 발견 즉시 대응에 나섰고, 장병들과 지역사회 주민들의 안전과 건강에 즉각적인 위험은 없다고 밝혔다.

미 공군은 사고 원인을 조사 중이다.

오산기지에 주둔하는 미 공군 제51전투비행단도 지난 5일 기지 내에서 연료 유출 사고가 발생해 즉각 대응했다고 밝혔다.

미군 측은 지난 13일 기준으로 230갤런(약 870리터)의 유출 연료를 회수했으며, 추가적인 유출은 없는 것으로 전해졌다.

미 공군은 관련 법령 및 환경 보호 기준에 근거해 정화 작업을 하고 있다. 주한미군 기지는 주한미군지위협정(SOFA)에 따라 우리 정부가 미군에 공여한 것이다. 미군은 기지 내 토지와 시설 사용 권리를 갖지만 소유권은 우리 정부에 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지