창경궁서 보름달 보며 소원 빌어볼까

정월대보름(3월3일)을 앞두고 창경궁에서 올해 첫 보름달을 실제로 관측할 수 있는 행사가 열린다.



국가유산청 궁능유적본부는 24일부터 다음달 2일까지 창경궁에서 ‘정월대보름, 창경궁에 내려온 보름달’ 행사를 운영한다고 19일 밝혔다.

지난해 정월대보름 관람객이 창경궁 보름달 모형을 감상하고 있는 모습. 국가유산청 제공

이번 행사는 창경궁관리소가 고궁의 야간 정취 속에서 정월대보름을 기다리며 한 해의 건강과 안녕을 기원할 수 있도록 마련한 프로그램이다.



행사 기간 창경궁 풍기대 주변에는 보름달 모형이 설치된다. 1985년 보물로 지정된 풍기대는 바람의 방향과 세기를 측정하기 위해 세운 깃발 받침대다. 조선시대 기상 관측 활동을 엿볼 수 있으며 집복헌 뒤편 언덕에 있다. 보름달 모형은 오후 6시부터 8시30분까지 환하게 빛난다.



24일과 25일에는 오후 7시부터 8시30분까지 창경궁 내에 있는 양화당 앞에서 시립서울천문대와 함께 ‘보름달 맞이 달 천체관측 행사’도 진행한다. 천체관측 행사는 사전 예약 없이 당일 현장에서 참여 가능하나, 기상 상황에 따라 관측이 어려울 경우 취소될 수 있다.

