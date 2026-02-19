창경궁서 보름달 보며 소원 빌어볼까

24일부터 천체관측 등 진행
정월대보름(3월3일)을 앞두고 창경궁에서 올해 첫 보름달을 실제로 관측할 수 있는 행사가 열린다.
국가유산청 궁능유적본부는 24일부터 다음달 2일까지 창경궁에서 ‘정월대보름, 창경궁에 내려온 보름달’ 행사를 운영한다고 19일 밝혔다.
이번 행사는 창경궁관리소가 고궁의 야간 정취 속에서 정월대보름을 기다리며 한 해의 건강과 안녕을 기원할 수 있도록 마련한 프로그램이다.
행사 기간 창경궁 풍기대 주변에는 보름달 모형이 설치된다. 1985년 보물로 지정된 풍기대는 바람의 방향과 세기를 측정하기 위해 세운 깃발 받침대다. 조선시대 기상 관측 활동을 엿볼 수 있으며 집복헌 뒤편 언덕에 있다. 보름달 모형은 오후 6시부터 8시30분까지 환하게 빛난다.
24일과 25일에는 오후 7시부터 8시30분까지 창경궁 내에 있는 양화당 앞에서 시립서울천문대와 함께 ‘보름달 맞이 달 천체관측 행사’도 진행한다. 천체관측 행사는 사전 예약 없이 당일 현장에서 참여 가능하나, 기상 상황에 따라 관측이 어려울 경우 취소될 수 있다.
