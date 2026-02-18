장동혁母 “아들아, 날풀리면 서울 50억 아파트 구경 가자”

이재명 대통령과 국민의힘 장동혁 대표가 다주택자 보유 문제로 연일 설전을 벌이고 있다. 이 대통령이 “사회악은 다주택을 부추긴 정치인”이라며 자신을 겨냥하자, 장 대표는 노모를 앞세워 이를 반박했다.

국민의힘 장동혁 대표가 공개한 충남 보령 웅천읍 단독주택. 95세 노모가 거주하는 곳으로 알려져있다. 장 대표 페이스북 캡처

장 대표는 18일 페이스북에 올린 글에서 충남 보령에 거주하는 자신의 노모가 “아들아, 지금 우리 노인정은 관세허구 쿠팡인가 호빵인가 그게 젤 핫허다”며 “날 풀리면 서울에 50억짜리 아파트 구경가기루 혔응께 그리 알어”라고 말했다고 전했다. 이는 고위 당국자의 고가 아파트 보유 논란이 불거진 정부 여당이 자신의 다주택자 보유 문제를 두고 공세를 펴는 데 대해 노모의 말을 빌려 반박한 것으로 풀이된다.

앞서 이 대통령은 지난 16일 사회관계망서비스(SNS)에 장 대표가 주택 6채를 보유했다는 내용이 담긴 기사를 첨부하며 다주택자 규제에 대해 물었고, 민주당 역시 장 대표가 다주택 보유자라는 점에 대해 비판을 거듭해왔다.

이날도 이 대통령은 “바람직하지 않은 다주택 보유가 이익 아닌 부담이 되게 해야 할 정치인들이 특혜를 방치할 뿐 아니라 다주택 투기를 부추기거나 심지어 자신들이 다주택에 따른 초과 이익을 노리는 이해충돌까지 감행한다”며 “이 경우 굳이 사회악을 지목해 비난해야 한다면, 그 비난은 나쁜 제도를 활용한 다주택자들이 아니라 나쁜 제도를 만들어 시행한 정치인들이 받아야 한다”고 짚었다.

이재명 대통령이 18일 다주택을 부추긴 정치인들에 대한 비판의 글을 올린 모습. 이 대통령 X 캡처

이 글에는 전날 장 대표가 이 대통령을 향해 “다주택자를 무조건 사회악으로 규정한다”고 비난했다는 내용을 다룬 언론 기사가 첨부됐다. 이 대통령은 이 글에 ‘사회악은 다주택자들이 아니라, 다주택이 돈이 되게 만든 정치인들’이라는 제목을 붙이며 “상대의 주장을 왜곡·조작해 공격하는 것은 비신사적일 뿐 아니라 민주주의를 위협한다”고 적었다. 장 대표의 비판에 정면으로 반박한 셈이다.

이 대통령은 또 “왜곡된 주장이 많아 사족을 하나 붙이겠다. 다주택이 다 문제는 아니다. 부모님 사시는 시골집, 자가용 별장, 소멸 위험 지역의 세컨드 하우스 등 주택 부족에 따른 사회문제와 무관한 것은 누구도 문제 삼지 않는다. 정부도 이런 집 팔라고 할 생각 추호도 없다”며 “바람직하지 못한 투자·투기용 다주택과 정당한 다주택을 묶어 편 짜기 하는 것은 선량한 다주택자들을 이용하는 나쁜 행위”라고도 했다. 장 대표가 노모의 시골집을 언급하며 “대통령 때문에 새해 벽두부터 불효자는 운다”고 말한 데 대한 재반박 성격으로 해석된다.

장 대표는 지난 16일 집 6채를 다 합쳐도 실거래가는 8억5000만원 정도이며, 이 가운데 보령 주택에는 95세 노모가 실거주 중이라고 밝힌 바 있다. 장 대표는 또 전날 SNS에 “정작 대통령님은 퇴임 후 50억 시세 차익이 예상되는 ‘분당 재건축 로또’를 갖고 계시지 않나”라며 “윗물이 로또를 쥐고 있는데 아랫물이 집을 팔겠나. 본인의 로또부터 어떻게 하실지 먼저 밝혀달라”고 맞섰다. “다주택자를 무조건 사회악으로 규정하고 SNS 선동에 매진하는 대통령의 모습이 참으로 애처롭기도 하고 우려스럽기도 하다”고도 했다.

이재명 대통령(왼쪽)이 지난해 9월8일 서울 용산 대통령실에서 여야 지도부 오찬 회동에 참석한 국민의힘 장동혁 대표의 발언을 듣고 있다. 연합뉴스

여야 정치인들도 공방에 가세했다.

국민의힘 박성훈 수석대변인은 이날 논평에서 “이 대통령은 연휴 내내 SNS를 통해 다주택자를 사회악으로 규정하고 국민을 갈라치기 하는 데 골몰했다”며 “하지만 국민들은 대통령이 살지도 않는 분당 아파트를 보유하며 재건축 시세 차익을 노리는 ‘스마트한 1주택자’의 길을 걷고 있음을 너무나도 잘 알고 있다”고 비판했다.

박 수석대변인은 “정작 본인은 똘똘한 한 채를 사수하면서, 국민에게만 훈계하고 협박하는 태도는 ‘내로남불’이라는 표현으로도 설명이 불가능하다”며 “본인의 말이 설득력이 있으려면 자신의 집부터 정리하고 시장 정상화를 논하는 것이 도리”라고 덧붙였다.

민주당 박지원 의원은 이날 SNS를 통해 “장 대표는 설날에도 노모님 팔이만 한다. 아무리 집 6채를 보유하고 싶더라도 노모님의 생사까지 말씀하시면 진짜 불효자식”이라며 “다주택을 악마화하지 않으면 이 시대에 무엇을 악마화하느냐. 노모님 팔이 마시고 차라리 6주택 보유하고 싶다고 솔직히 국민에게 고백하시라”고 질타했다.

국민의힘 장동혁 대표가 지난 13일 오전 서울 중구 중림종합사회복지관에서 설맞이 봉사활동을 하기 위해 방문해 인사말을 하고 있다. 뉴시스

민주당 김현정 원내대변인도 서면브리핑을 통해 “장 대표의 행태가 점입가경”이라며 “본인 주택 6채를 어떻게 할 건지 묻는데, 95세 노모님 말씀만 전하고 있다”고 지적했다.

김 원내대변인은 “95세 노모님을 X를 자주 보시는 신세대 어르신으로 소개하신 지 이틀 만에 핸드폰만도 못한 분으로 만드셨다”며 “95세 노모님 뒤에 숨지 말고, 본인의 6채 다주택에 대해서 어떻게 할지 답하라. 불효자를 자처하면서까지 감성팔이에 나섰지만, 6채 다주택에 대한 명확한 답변 없이는 현재의 상황을 모면할 길이 없다”고 비판했다.

그러면서 현재 대립 구도에 대해 “‘정부의 부동산 정책 합리화’와 ‘국민의힘의 다주택 특혜 지키기’”라며 “누가 봐도 지는 싸움을 계속 걸어오는 국민의힘을 보면 ‘부동산 투기세력들을 향해 최선을 다하고 있다’는 메시지를 던지고자 하는 것인지 의심스러울 지경”이라고도 했다.

