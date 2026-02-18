‘美 인권운동 대부’ 잭슨 목사 잠들다

미국의 저명한 흑인 인권운동가로 대권에도 도전했던 제시 잭슨 목사가 84세를 일기로 별세했다.



17일(현지시간) 유족은 성명을 통해 잭슨 목사의 부고를 알리며 “아버지는 전 세계의 억압받고 소외된 이들을 섬기는 지도자였다”고 추모했다. 잭슨 목사는 파킨슨병 진단을 받은 뒤 투병 중이었다.



도널드 트럼프 미국 대통령은 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “깊은 위로와 애도를 전한다”며 “제시는 보기 드문 자연 같은 존재였다”고 칭송했다. 잭슨 목사가 압도적이고 대단한 인물이었다는 뜻으로 풀이된다. 조 바이든, 버락 오바마 전 대통령 등 민주당 출신 전직 미국 대통령들도 추모 행렬에 동참했다.



잭슨 목사는 그의 멘토였던 마틴 루서 킹 목사가 주도한 1960년대 격동적인 민권 운동 시절부터 흑인과 소외계층 권익 향상에 앞장서 왔다. 잭슨 목사는 2023년 회장직 사임 전까지 50년 이상 레인보우푸시연합(RPC)을 이끌며 인권 운동에 투신했다. RPC는 흑인, 여성, 성소수자 등 소외계층을 대변하는 단체로, 미국의 첫 흑인 대통령 버락 오바마의 대선 승리를 뒷받침한 토대가 됐다는 평가를 받았다. 잭슨 목사는 1984년과 1988년 민주당 대통령 후보 경선에 출마해 흑인 유권자들과 백인 자유주의자들의 지지를 끌어내며 선전했다. 오바마 전 대통령 이전까지 흑인으로서 잭슨 목사만큼 주요 정당의 대통령 후보 지명에 근접한 인물은 없었다.



한국과의 인연도 돋보인다. 잭슨 목사는 1986년 한국을 방문해 비무장지대(DMZ)를 방문하고 가택연금 상태였던 고(故) 김대중 전 대통령을 만나 지지를 표명하기도 했다.

