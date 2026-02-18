트럼프 자랑 국토안보부, 골칫거리로 전락

도널드 트럼프 미국 대통령의 ‘자랑’이었던 국토안보부가 정부 지지율의 발목을 잡는 골칫거리로 전락하고 있다. 2024년 대선에서 불법 이민자 문제를 부각해 재집권에 성공했지만, 최근 이민세관단속국(ICE)에 대한 국민적 비판이 거세진 데다 크리스티 놈(사진) 국토안보부 장관의 전횡 논란까지 불거졌기 때문이다.

17일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 놈 장관과 그의 수석 보좌관인 코리 레반도프스키는 국토안보부 내 고위 당국자들을 자주 질책했다. 또 신뢰하지 못하는 직원들을 대상으로 거짓말 탐지기 검사까지 했다.

심지어 레반도프스키는 놈 장관의 담요를 제대로 챙기지 않고 항공기 안에 방치했다는 이유로 해안경비대 파일럿을 해고했다고 WSJ는 전했다.

각자 가정이 있는 놈 장관과 레반도프스키의 밀접한 관계가 트럼프 대통령과 다른 백악관 최고위 참모들의 우려를 샀다는 지적도 나왔다. WSJ는 레반도프스키가 애초 놈 장관의 비서실장으로 일하길 원했지만 트럼프 대통령이 두 사람 사이의 ‘로맨틱 관계’에 대한 보도를 의식해 그 인사안을 거부했다고 보도했다.

트럼프 대통령은 전날 플로리다주에서 백악관으로 복귀하는 전용기 안에서 놈 장관과 레반도프스키의 관계를 둘러싼 루머에 대해 들어본 적 없다고 밝히면서도 “알아보겠다”고 밝혔다.

이런 가운데 국토안보부 대변인이 교체된다. CNN, 로이터통신 등은 트리샤 매클로플린 대변인이 사직하고, 보수 평론가 케이티 자카리아가 새 대변인으로 합류할 예정이라고 이날 보도했다.

올해 들어 국토안보부를 둘러싼 논란은 끊이지 않고 있다. 지난달 ICE 단속 요원들의 총격으로 미네소타주 미니애폴리스에서 시민 2명이 숨진 사건이 결정적인 영향을 미쳤다. 총격을 받고 사망한 피해자를 ‘테러리스트’로 규정한 놈 장관의 발표도 국민적 분노에 기름을 부었다. 이에 트럼프 대통령이 자랑해온 국토안보부 중심의 이민 단속 성과 대신 ‘과잉 단속’ 문제가 전면에 부상했다.

이런 상황은 트럼프 행정부에 대한 지지율 하락으로 이어지고 있다. AP통신과 시카고대 여론조사센터(NORC)가 12일 발표한 여론조사 결과에 따르면, 중간선거의 열쇠를 쥔 무당층의 이민정책 지지율은 지난해 3월 37%에서 11개월 만에 23%로 급락했다.

