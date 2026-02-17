태진아, 백발에 휠체어 탄 치매 아내 이옥형씨 근황 전해

태진아 아내 이옥형 씨. 사진='조선의 사랑꾼' 방송화면 갈무리

트로트 가수 태진아의 아내 이옥형 씨의 치매 상태가 다시 악화되고 있는 것으로 알려졌다.

전날인 16일 방송된 TV조선 가족 예능물 '조선의 사랑꾼'에는 태진아가 2년 만에 치매를 앓고 있는 아내 옥형 씨의 근황을 공개했다.

이날 방송에서 태진아는 휠체어를 탄 옥형 씨와 등장했다. 옥형 씨는 머리가 완전히 백발이 됐다.

이 모습을 본 배우 최성국은 "휠체어를 타고 다니시네요?"라고 놀랐다. 배우 황보라는 "그때만 해도 휠체어를 타지 않으셨잖아요. 손잡고 걸어 다니셨는데 조금 더 안 좋아지셨나"라고 걱정했다.

태진아와 옥형 씨는 이날 정기 검진을 위해 병원으로 향했다. 태진아는 "병원 가서 우리 다 나았어요 하고 오자"라며 아내의 손을 잡아줬다.

그는 "작년에 4월~5월부터 나가는 걸 싫어했다. 다리에 근육이 자꾸 빠지니까 걷는 게 힘든 거다"라고 설명했다.

태진아는 병원에 도착한 옥형 씨를 달래 휠체어에 앉혔다. 하지만 옥형 씨는 휠체어가 아닌 바닥에 주저앉았다.

이 모습을 본 가수 강수지는 "(태진아) 선배님도 이제 힘이 더 빠지셨다"고 걱정했다.

한편 옥형 씨는 약 6년 전 치매 증상을 보였고 이후 중증 치매가 됐다. 작년 초 상태가 호전되고 있다고 알려졌으나 다시 악화 증상을 보인 것으로 전해졌다.

