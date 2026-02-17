김진태 강원지사, 강원전사 황대헌에 축전 "도민들께 큰 선물"

김진태 강원도지사는 15일 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽대회 남자 쇼트트랙 1500m에서 은메달을 획득한 강원도 소속 국가대표 황대헌 선수를 축하하며 축전을 보냈다.

한국 쇼트트랙 대표팀 ‘맏형’ 황대헌 선수는 2018 평창올림픽, 2022 베이징올림픽에 이어 세 번째 참가한 이번 올림픽에서 은메달을 획득하며 개인 통산 네 번째 올림픽 메달을 목에 걸었다.

지난 14일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m에서 은메달을 따낸 황대헌이 태극기를 두르고 기뻐하고 있다. 연합뉴스

김진태 도지사는 “자랑스러운 강원전사, 황대헌 선수의 은메달 획득을 축하하고 정말 자랑스럽다”며 “설 명절을 맞은 도민 여러분께 큰 선물을 안겨줘서 고맙다. 남은 경기도 멋진 활약을 부탁한다”라고 전했다.

황대헌 선수는 “끝까지 믿어주시고 응원해주시는 강원도청 팀이 있기에 좋은 레이스를 했다”며 “응원과 성원에 감사드리며 도청 소속 선수로서 남은 경기도 좋은 모습 보여드리겠다”고 화답했다.

1500m 은메달로 한국 남자 쇼트트랙 최초로 올림픽 3회 연속 메달을 기록한 황대헌 선수는 남아있는 5000m 계주 경기에서 추가 메달 획득에 도전할 예정이다.

