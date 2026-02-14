김진태 강원지사 ‘일 잘하고 있다’…전국 광역단체장 중 3위

통합특별법에 가려 강원도가 뒷전으로 밀려나는 것은 참을 수 없다며 국회 앞에서 생애 첫 ‘삭발’까지 감행한 김진태 강원도지사가 광역단체장 직무수행 평가에서 전국 톱3에 이름을 올렸다. 김진태 도정에 대한 긍정평가는 6개월 연속 상승하고 있다.

여론조사 전문기관 리얼미터가 13일 발표한 '2026년 1월 광역자치단체 평가'에 따르면 김 지사는 도정 운영 긍정 평가에서 지난달보다 두 계단 오른 3위를 기록했다. 이번 평가에서 김 지사의 도정 운영 긍정 평가는 52.1%로 전월보다 1.3%포인트 상승했다.

김진태 강원도지사가 9일 서울 여의도 국회 본청 앞에서 열린 강원특별법 ‘3차 개정안’ 통과 촉구를 위한 국회 상경 도민 결의대회에서 삭발하고 있다. 연합뉴스

특히 김 지사의 긍정 평가는 △2025년 8월 46.5% △2025년 9월 48.6% △2025년 10월 48.9% △2025년 11월 48.9% △2025년 12월 50.8% △2026년 1월 52.1% 등 6개월째 상승세다.

전국 광역단체장 긍정 평가 1위는 김영록 전남지사(61.8%)가 차지했다. 2위는 이철우 경북지사(55.6%), 4위는 김관영 전북지사(50.5%)였다.

지역별 정당 지지층 대비 직무수행 평가를 보는 정당 지표 상대 지수에서도 김 지사는 전국 3위(120.5점)에 올랐다. 1위는 유정복 인천시장(124.6점), 2위는 김태흠 충남지사(123.7점)로 기록됐다.

이 지표에선 비교 지수가 100을 상회하면 해당 지역의 정당 지지층보다 지지층이 많고, 100에 미달하면 지지층이 적음을 의미한다는 게 리얼미터 설명이다.

리얼미터의 이번 조사는 유무선 전화 임의 번호 걸기(RDD) 자동응답 방식으로, 2025년 12월 29일~31일과 올해 1월 29일~31일에 걸쳐 전국 18세 이상 유권자 1만3600명(시도별 800명)을 대상으로 실시했다. 광역단체별 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%포인트, 응답률은 3.3%다.

김 지사는 이달 9일 강원도민 3000여명이 국회 앞으로 집결한 ‘상경 결의대회’에서 강원특별법 3차 개정안 조속 처리를 촉구하면서 삭발에 동참했다. 김 지사는 이 자리에서 "여성분들가지 삭발을 하려기에 차라리 제가 대신 나섰다"며 "잘려나간 머리카락은 다시 자라지만 강원도가 뒷전으로 밀려나는 건 참을 수 없다"고 목소리를 높였다.

그는 “행정통합 시도인 5극은 빠른 속도로 국회 심사대에 오른 반면, 정부 부처 협의까지 마친 강원특별법 3차 개정안은 17개월 째 단 한 차례도 법안심사 논의가 이뤄지지 않았다”며 "강원∙전북∙제주∙세종, 이른바 3특과 행정수도 특별법안 역시 균형발전 차원에서 신속히 처리돼야 한다”고 강조했다.

