‘충남-대전특별시(대전특별시) 행정통합의 대장정: 성찰 그리고 희망의 길, 심포지엄’ 11일 성황리에 개최

11일 백석대 생활관 컨퍼런스룸에서 한국균형성장연구원(이사장 남수중) 주최의 ‘충남-대전특별시(대전특별시) 행정통합의 대장정: 성찰 그리고 희망의 길, 심포지엄’이 성대하게 열렸다. 이 행사에는 성경륭 상지대학교 총장(초대 국가균형발전위원회 위원장), 박범계 국회의원(대전 서구을, 전 법무부 장관), 송기신 백석대학교 총장을 비롯해 주요 인사 및 회원 등 100여명이 참석했다.

행사는 개회식, 제1부 ‘성찰과 희망의 길을 묻다!’(기조강연), 제2부 ‘성찰과 희망의 길을 걷다!’ 폐회식의 순서로 진행됐다.

‘충남-대전특별시(대전특별시) 행정통합의 대장정: 성찰 그리고 희망의 길, 심포지엄’ 에 참석한 주요한 인사들이 기념촬영을 하고 있다.

개회식에는 이광옥 한국균형성장연구원 원장(백석대 교수)의 개회선언에 이어 남수중 한국균형성장연구원 이사장(국립공주대 교수)의 개회사, 송기신 백석 총장의 환영사, 이한주 경제인문사회연구회 이사장(대통령 정책특별보좌관)과 복기왕 국회의원(아산시갑, 국회 국토교통위원회 간사) 및 이재관 국회의원(천안시을, 국회 행정안전위원회 위원)의 축사, 그리고 양오봉 한국대학교육협의회 회장(전북대학교 총장)과 임정빈 한국지방자치학회 회장(성결대학교 교수)의 격려사가 있었다.

남수중 한국균형성장연구원 이사장(국립공주대 교수)은 개회사를 통해 “충남-대전 행정통합 논의가 급물살을 타고 있는 지금, 충청권 균형발전 및 산업경쟁력 강화 기반 창출의 길을 모색하는 차원에서 오늘 행사를 마련한 것”이라고 말했다.

환영사에서 송기신 백석대학교 총장은 “충남-대전 행정통합과 관련해 대학의 교육·연구 경쟁력 강화, 지역 산업·경제 연계 촉진의 취업·창업 기회 확대, 지역 혁신 허브의 대학기능 혁신, 지역 문제 해결형 교육·연구 제공, 산학협력과 광역연계 네트워크 확장 등에도 정책적 관심을 가져 달라”고 기대했다.

축사에서 이한주 경제인문사회연구회 이사장(대통령 정책특별보좌관)은 “특히 수도권 초집중화 구조에 따른 지역소멸의 위기 속에 이재명 국민주권정부의 ‘모두가 잘사는 균형성장, 기본이 튼튼한 사회’의 국정 목표와 관련해 ‘5극3특 국가균형성장전략’ 차원에서 선도적 추진을 시도하고 있는 ‘충남-대전특별시(대전특별시) 행정통합’의 오늘 심포지엄이 연구와 학술의 담론적 수준을 넘어 입법 및 행정의 실질적 정책에 활용되고 지역주민들에게 동의 및 지지를 확보할 수 있는 자리도 되길 희망한다”고 밝혔다.

‘충남-대전특별시(대전특별시) 행정통합의 대장정: 성찰 그리고 희망의 길, 심포지엄’ 현장 모습.

이어 복기왕 국회의원(아산시갑, 국회 국토교통위원회 간사)도 축사를 통해 “지금 충남과 대전의 통합은 선택이 아닌 시대적 소명으로서 특히 지난 1월 30일, <충남대전통합특별시 설치 및 경제과학국방중심도시 조성을 위한 특별법안>을 더불어민주당 당론으로 발의한 것은 충청권이 대한민국 균형발전의 중심축으로 우뚝 서야 한다는 강력한 의지의 표현”이라고 강조했다.

이재관 국회의원(천안시을, 국회 행정안전위원회 위원)도 축사에서 “충남과 대전의 행정통합은 단순한 행정체계의 조정이 아니라 대한민국 균형발전의 새로운 이정표를 세우는 담대한 도전으로서 충남의 산업·해양·농생명 역량과 대전의 과학기술·연구개발 인프라가 하나로 결합해 대한민국 혁신성장의 핵심축이자 충청의 미래를 여는 위대한 전환점이 될 것”이라고 밝혔다.

격려사에서 양오봉 한국대학교육협의회 회장(전북대학교 총장)은 “수도권-비수도권 불균형 구조에 따른 지역소멸의 위기 속에 지역도 살고 나라도 사는 길을 모색하는 차원에서 활발하게 진행되고 있는 충남-대전 행정통합이 반드시 성공적으로 추진되어 지역 간 균형발전의 나침반 역할, 그리고 지역 대학들의 역량 강화에도 도움이 되길 바란다”고 말했다.

이어 임정빈 한국지방자치학회 회장(성결대학교 교수)도 격려사를 통해, “충남-대전 행정통합은 국가균형발전과 자치분권의 새로운 설계로써 선택이 아니라 생존과 도약을 위한 전략이 되었는데 특히 ‘선통합·후보완’의 흐름 속에서는 더더욱 법적·제도적 기반과 민주적 정당성의 기초 위에 주민생활 전반의 설계를 치밀하게 준비해야 할 것”이라고 강조했다.

이광옥 한국균형성장연구원장의 사회로 진행된 제1부 “성찰과 희망의 길을 묻다!”에서는 박범계 국회의원(대전 서구을, 전 법무부장관)의 “충남-대전특별시 더 큰 통합으로 성장하는 대한민국의 새로운 설계”, 성경륭 상지대학교 총장(초대 국가균형발전위원회 위원장)의 “대전·충남 행정통합의 비전과 과제: 동북아 중견국형 메가 리전(Mega Region) 구상”이라는 기조 강연이 이루어졌다.

기조 강연에서 박범계 국회의원은 “충남-대전특별시 행정통합이 단순한 행정구역 개편을 넘어 대한민국의 성장 구조 자체를 전환하는 국가전략 차원에서 충청판 실리콘밸리 추구, 충청권(중부권) 제3국가축 제도화, 지식재산존중도시 구축, 과학기술·지식재산·기술 규칙 설계 허브 도시 추진 등을 담고 충남대전특별시는 바야흐로 서울에 가지 않아도 성공할 수 있는 나라, 창업과 기술로 성장하는 대한민국의 출발선으로 삼아야 한다”고 밝혔다.

