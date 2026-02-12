‘무주공산’ 임실군수 선거…주민 80명 식사 자리에 선관위·경찰 출동

현 단체장의 3선 연임 제한으로 ‘무주공산’이 된 전북 임실군수 자리를 노리는 후보들과 관련된 식사 자리에 주민 수십명이 단체로 참석한 사실이 드러났다. 지역 선거관리위원회는 식비 대납 여부 등에 대한 조사에 착수했다.

12일 선거관리위원회 등에 따르면 최근 임실 지역 한 음식점에서 열린 후보자 관련 식사 자리에 선관위와 경찰이 동시에 출동하는 일이 벌어졌다. 당시 현장에는 주민 80~90명이 모였으며, 음식값은 100만원 안팎이었던 것으로 파악됐다.

경찰은 선관위 요청에 따라 출동했으며, 도착 당시에는 식사 자리가 대부분 마무리돼 참석자들이 귀가하거나 정리하는 상황이었던 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 “현장에서 인원 규모 등 기본적인 상황을 확인했다”며 “식사 비용 부담 주체나 후보자 관여 여부 등은 선관위에서 사실관계와 법률 검토를 거쳐 판단할 사안”이라고 말했다. 임실군선관위는 “조사와 법률 검토를 진행 중이어서 구체적인 내용은 확인해 줄 수 없다”고 밝혔다.

음식 제공 의혹이 제기된 후보 측은 “할 얘기가 없다”며 구체적인 입장을 밝히지 않았다.

공직선거법은 후보자 또는 후보자가 되려는 사람이 선거구민에게 금품이나 음식물을 제공하는 행위를 엄격히 제한하고 있다. 음식물이나 금품 등을 제공받으면 가액의 10배 이상 50배 이하에 상당하는 금액의 과태료가 부과될 수 있다. 위반 여부는 비용 부담 주체와 후보자의 관여 정도, 제공 경위 등 구체적인 사실관계를 종합해 판단한다.

