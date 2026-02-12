“500만원이 2300만원으로”… 케이윌, 불길 속 지켜낸 ‘피규어 애착’이 만든 잭팟

가수 케이윌이 집을 가득 채운 피규어 수집품을 공개해 눈길을 끌었다.

11일 유튜브 채널 ‘형수는 케이윌’에는 “‘전참시’에서도 다 못 담은 피규어 총집합”이라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에서 케이윌은 집 곳곳에 전시된 피규어를 직접 소개했다.

피규어가 몇 개인지 묻는 질문에 그는 “모른다. 옷이 몇 벌 있는지 아냐. 알 수 없다는 뜻”이라며 “거실에 있는 것만 100개는 넘을 것”이라고 말했다. 제작진이 “1000개는 될 것 같다”고 하자 “1000개까지는 안 될 것 같다. 하지만 지금까지 산 걸 포함하면 넘을 수도 있다”고 답했다.

현재 보유 수량에 대해서는 대략 500개 정도로 추정했다. 제작진이 실제로 세어본 결과 500개 이상인 것으로 확인됐다.

케이윌은 과거 집 화재로 수집품의 상당수가 손실됐다고 털어놨다. 그는 “지금은 편하게 할 수 있는 이야기지만, 예전에 집에 불이 났을 때 다 녹았다. 그 와중에 살린 애들이 있다”고 설명했다.

아울러 피규어 수집은 건담으로 시작했다고 밝혔다. 그는 “건담을 몇 십 개 만들었다. 당시 맡겼던 도색 작업에 40만원 들었는데, 그분이 지금은 몇백만원을 받는다고 들었다”고 말했다. 도색 작업에 직접 도전하려 했으나, 주변에서 본업에 지장이 있을 수 있다는 조언을 듣고 포기했다고도 덧붙였다.

최고가 피규어로는 미국 아티스트 카우스(KAWS_와 일본 디자이너 하지메 소라야마의 협업 모델을 꼽았다. 그는 “가치를 논하지 않을 수 없다”며 “내가 샀을 때 5~600만원 정도였던 것 같다”고 말했다.

해당 피규어는 올해 1월 기준 해외 사이트에서 1만6000달러(약 2300만 원)에 거래된 것으로 알려졌다. 케이윌은 “마지막으로 팔린 가격이 1700만원 정도”라는 제작진의 말에 놀라움을 드러냈다.

