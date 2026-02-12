“엄마 소신만 있으면 돼” 이지혜 영유 발언에 맘카페 ‘갑론을박’

그룹 ‘샵’ 출신 방송인 이지혜의 영어유치원 관련 발언이 온라인에서 논쟁을 불러왔다.

이지혜는 지난 10일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 팬들의 질문에 답하는 시간을 가졌다. 이 과정에서 한 누리꾼이 “아이를 영유(영어유치원)에 보내지 않으면 후회할까”라고 묻자, 그는 “그렇지 않다. 엄마의 소신만 있으면 남들 따라가지 않아도 된다”라고 답했다.

해당 발언은 이후 맘카페와 온라인 커뮤니티를 중심으로 빠르게 확산됐다. 특히 이지혜가 두 딸을 모두 영어유치원에 보냈던 사실이 다시 주목받으며 반응이 엇갈렸다.

방송인 이지혜. 이지혜 인스타그램 캡처

일부 학부모들은 “자신은 이미 보내놓고 할 수 있는 말이냐”, “현실과 동떨어진 조언”이라고 지적했다. 반면 “직접 경험해봤기 때문에 할 수 있는 조언”, “보내고 안 보내고는 각자의 선택”이라는 옹호 의견도 적지 않았다.

이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼해 두 딸을 두고 있다. 첫째 딸 태리는 18개월부터 영어유치원에 다녔으며, 지난해 서울의 한 사립초등학교에 입학했다. 해당 학교의 연간 학비는 약 1200만원 수준으로 알려졌다.

이지혜는 지난해 유튜브 채널 ‘밉지않은 관종언니’를 통해 자녀 교육에 대한 고민을 털어놓기도 했다. 당시 그는 “초등학교부터 영어 잘하는 반, 못하는 반이 나뉘더라. 아이를 초급반에 보내는 건 싫으니 엄마들이 영어유치원을 계속 보낸다”며 현실을 언급했다.

또 큰딸 태리의 사교육 방침에 대해 “예체능 위주로 다양하게 시키고 싶다. 수영과 피아노는 무조건 추천”이라고 교육관을 공개하기도 했다.

또한 셋째를 가진다면 영어유치원에 보낼 것인지에 대해서는 “셋 모두 보내면 비용을 감당하기 어렵다. 너무 비싸다”며 경제적 부담을 고백한 바 있다.

