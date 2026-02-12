'2번 이혼' 57세 김성수 "딸 대학생…여생 같이 보낼 여자 찾고파, 연상도 좋아"

김민지 기자 = 그룹 쿨의 멤버 김성수(57)가 새로운 반려자를 찾기를 희망했다.

11일 유튜브 채널 '양락 1번지'에는 조관우와 김성수가 게스트로 출연, 입담을 뽐냈다.

이날 최양락은 대화 중 "딸 혜빈이가 그때 아기였는데"라며 딸의 근황을 물었고, 김성수는 "이제 대학교 2학년 올라간다"라고 성장한 딸에 대해 이야기했다.

이어 김성수가 "이제 좀 외로우니까 나도 좀 (연인을) 찾으려고 한다"라 하자, 최양락은 "재혼하려고? 상대가 있어?"라며 궁금해했다. 이에 김성수는 "이제 찾아야 한다"라고 해 웃음을 자아냈다.

이후 최양락은 "어떤 스타일을 원하는지 이야기해 보라"라 했고, 김성수는 "즐겁게 여생을 같이 보낼 예쁜 여자면 난 괜찮다, 내가 1968년생인데 연상도 좋다"라고 말했다.

김성수의 공개 구혼을 들은 권재관은 "메일을 주시면 연결 한번 해 드리겠다, '인생 한번 찬란하게 살아보겠다', '이제부터 박진감 넘치고 다이내믹하게 살겠다' 하는 분들 연락 달라"라고 했다.

한편 1968년 10월생으로 현재 만 57세인 김성수는 2번의 이혼 경험이 있으며, 오랜 기간 딸을 홀로 키워왔다.

