사찰 음식에서 배우는 ‘덜어내기’ 味학

밥상에 숨겨진 정성과 지혜를 찾아 떠나는 설 특집 3부작 다큐멘터리 ‘밥상의 발견’이 17일과 24일까지 오후 9시 MBC에서 방송된다.

MBC는 밥상에 숨겨진 정성과 지혜를 찾아 떠나는 설 특집 3부작 다큐멘터리 ‘밥상의 발견’을 방송 중이다. MBC 제공

‘밥상의 발견’은 일상 속 식탁에서 발견한 진짜 ‘K푸드’와 ‘한식 문화’를 대한민국 최고의 셰프들이 재해석해 색다른 밥상으로 선사하는 프로그램이다. 더불어 한국 식문화와 밀접한 전통 공예까지 더해져 풍성한 볼거리를 소개하고 있다.



연예계 대표 미식가이자 ‘집밥 마스터’ 장근석이 진행을 맡고, ‘요리하는 돌아이’ 윤남노와 ‘고기깡패’ 데이비드 리, ‘한식 홍보대사’ 파브리 셰프가 출연해 각자의 개성으로 한식을 풀어낸다. 여기에 한식 러버로 잘 알려진 그룹 빌리의 츠키, 우주소녀의 다영 등 활발하게 활동하고 있는 K팝 가수들도 출연해 요리 솜씨를 선보인다. 더불어 곽재식 교수, 김용호 옹기장 등 여러 분야의 전문가들이 참여해 다양한 시선에서 한식문화를 탐구하며 흥미로운 이야기를 풀어낸다.



총 3부작으로 구성된 다큐멘터리 중 1부 ‘화려하게 더하는 정성, +(더하기)의 식문화’는 지난 10일 전파를 탔다. 시간과 정성을 더한 한국의 독창적인 ‘장’ 문화를 소개했다.



17일 방송하는 2부 ‘비로소 덜어낸 완벽, -(빼기)의 식문화’에서는 몸에 나쁜 것들을 빼내고 자연과의 조화를 추구하는 한국 사찰음식 문화를 다룬다. 24일 3부 ‘자연과 시간의 조응, 0(제로)의 식문화’에서는 신선한 수산물을 활용한 낭비 없는 자연주의 밥상 한식의 정수를 소개한다.



프로그램은 온라인동영상서비스(OTT) 웨이브를 통해서도 시청할 수 있다. 해외에서는 MBC 아메리카, 다이렉TV, 아리랑TV, 코코와(KOCOWA) 등을 통해 전 세계 시청자들에게 선보인다. 문화체육관광부와 한국공예·디자인문화진흥원이 MBC와 함께 프로그램을 제작했다. 이정미 문화체육관광부 문화정책관은 “이번 프로그램을 계기로 한식에 관심을 가진 외국인들이 한국 전통문화 전반으로 관심을 확장할 수 있기를 기대한다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지