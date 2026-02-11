2025년 스토브인디 최고작은 ‘클레르 옵스퀴르: 33 원정대’

스마일게이트가 운영하는 글로벌 게임 플랫폼 스토브가 인디게임 시상식 ‘2025 스토브인디 어워즈’의 수상작을 11일 발표했다. ‘2025 스토브인디 어워즈’는 지난 한 해 동안 스토브인디를 통해 앞서 해보기(얼리억세스) 또는 정식 출시된 작품 가운데, 플랫폼과 이용자에게 의미 있는 성과를 남긴 게임과 창작자를 조명하기 위해 마련됐다.

스마일게이트의 글로벌 게임 플랫폼 스토브가 인디게임 시상식 ‘2025 스토브인디 어워즈’의 수상작을 11일 발표했다. 스마일게이트 제공

최고상인 ‘올해의 게임’에는 지난해 전세계를 강타한 ‘클레르 옵스퀴르: 33 원정대’가 선정됐다. ‘클레르 옵스퀴르: 33 원정대’는 완성도 높은 세계관과 서사, 그리고 플레이 경험 전반에서 높은 평가를 받으며 스토브인디를 대표하는 작품으로 자리 잡았다. 해당 작품은 ‘TOP 10’에도 함께 이름을 올리며, 한 해 동안 이용자들의 꾸준한 선택을 받은 타이틀로서 존재감을 다시 한번 입증했다.

‘TOP 10’에는 스마일게이트 퍼블리싱 작품인 ‘폭풍의 메이드’, ‘골목길 : 귀흔’을 비롯, 1인 개발작임에도 깊이 있는 서사와 개성 있는 비주얼로 주목받은 ‘아르티스 임팩트’가 포함됐다. 이외에도 ‘계약X연애’, ‘프렌치 커넥션’, ‘플라티나 랩’, ‘고독방송’ 등 이용자들의 폭넓은 지지를 받은 작품들이 선정됐다. 오픈 월드 RPG ‘드로바 - 포세이큰 킨’과 액션 어드벤처 ‘이터널 스트랜드’ 역시 장르적 완성도와 플레이 경험을 인정받으며 ‘TOP 10’에 이름을 올렸다.

이용자 투표로 선정된 부문에서는 각 작품의 개성과 강점이 보다 뚜렷하게 드러났다. 매력적인 세계관과 감성을 선보인 게임에 수여하는 ‘두근두근 서브컬처’는 ‘사랑 한 잔 말아 주세요!’가 수상했다. ‘베스트 로컬라이저’는 ‘드로바 - 포세이큰 킨’의 번역에 참여한 번역가 3인이 선정됐다. 완성도 높은 한글화가 게임 경험 전반에 미친 가치를 인정받았다. 인디 부스트 랩을 시작으로 유저들과 꾸준히 소통하며 함께 성장해 나간 ‘베스트 얼라이언스’ 부문은 ‘병원x생활’이 수상했으며, 크리에이터와의 활발한 교류로 화제를 모은 ‘고독방송’은 ‘크리에이터 스포트라이트’ 부문을 수상했다.

색다른 즐거움과 실험적인 시도로 인상을 남긴 게임에 수여하는 ‘프론티어’ 부문은 ‘마녀의 정원’이 차지했다.

또한 ‘스토브 앰배서더’로는 중국 1인 인디게임 개발자이자 크리에이터로서 해외 창작자 유입 확대에 기여한 ‘장량002’와, 스토브인디 커뮤니티에서 다양한 정보성 콘텐츠를 꾸준히 제공해 온 이용자 ‘돔돔군’이 선정됐다.

