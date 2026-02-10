與 정청래 “지방선거 전 혁신당과 통합 논의 중단”

더불어민주당 정청래 대표가 6·3 지방선거 전 조국혁신당과의 통합을 추진하지 않겠다고 10일 밝혔다. 대신 지방선거 이후 혁신당과의 합당을 위한 준비위원회를 꾸리겠다는 구상을 밝혔다.

정청래 더불어민주당 대표가 10일 서울 여의도 국회에서 열린 더불어민주당 긴급 최고위원회의에서 지방선거 전 조국혁신당과의 합당 논의를 중단한다고 밝히고 있다. 뉴시스

정 대표는 이날 오후 8시 국회에서 소집한 긴급 최고위원회의를 마친 뒤 “지방선거 전 합당 논의를 중단한다”고 했다. 이어 “연대와 통합을 위한 통합 추진 준비위원회 구성을 결정하고 혁신당에도 연대와 통합을 위한 준비위 구성을 제안한다”며 “지방선거 후 통합 추진 준비위를 중심으로 (양당) 통합을 추진한다”고 했다.

정 대표는 “혁신당과의 통합에 찬성했든 반대했든 우리는 모두 선당후사의 마음을 갖고 있다”며 “찬성도 애당심이고 반대도 애당심”이라고 했다. 또 “당의 주인인 당원들의 뜻을 존중한다”며 “통합으로 인한 논란보다 화합이 시급하다고 생각했다”고 했다.

정 대표는 “통합 논의 과정에서 있었던 여러 일은 저의 부족함 때문”이라며 “국민 여러분과 민주당 당원들, 그리고 혁신당 당원들께 사과드린다”고 고개를 숙였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지