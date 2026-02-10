충북 청주서 수십억원대 보험사기 정황… 경찰 수사

충북에서 대규모 보험사기 정황이 포착돼 경찰이 수사에 나섰다.

충북경찰청 형사기동대는 보험사기방지법 위반 혐의로 해당 대리점 소속 설계사 20여명을 불구속 입건해 조사 중이라고 10일 밝혔다. 고객을 보험에 가입시킨 뒤 보험사를 속여 거액의 보험금을 가로챈 혐의다.

사진=뉴시스

이들이 가로챈 보험은 20억원에 달하는 것으로 전해졌다. 이들은 최근까지 청주의 한 보험대리점 직원으로 활동하며 주로 보험금이 많거나 진단서를 조작하기 쉬운 상해나 임플란트, 대상포진 등의 상품을 범행 대상으로 삼았다. 일부 고객에게는 고의로 상해를 입게 하거나 병원에서 허위 진단서를 발급받아 보험사에 제출하게 한 정황도 있다.

범행에는 보험대리점 임원과 설계사 등 20여명이 연루됐고 치과 1곳도 이들 범행을 도운 것으로 전해졌다. 이 보험대리점은 영업을 중단한 것으로 확인됐다.

경찰은 보험사 내부 직원 제보로 수사에 착수해 관련자들을 상대로 조사하고 있다. 피해 보험사들도 자체 보험사기특별조사팀을 통해 조사를 진행 중이다.

피해 규모는 더 커질 가능성이 있다. 경찰 관계자는 “수사가 진행 중인 사안이어서 추후 피해액 등이 늘어날 수 있다”며 “구체적인 내용은 확인해줄 수 없다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지