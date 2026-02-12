감동 버튼 드라마냐, 웃음 버튼 예능이냐 [설렘마중]

오랜만에 온 가족이 한자리에 모이는 명절, 설이 돌아왔다.



올해 설 연휴는 유난히 길다. 연차 이틀만 더하면 최대 9일까지 이어진다. 길어진 연휴를 어떻게 보낼지 고민이라면, 선택지는 의외로 단순하다. 리모컨 하나로 완성되는 ‘방구석 영화관’이다.



온라인동영상서비스(OTT) 업계도 연휴를 앞두고 드라마와 예능, 영화 등 다양한 장르의 신작 콘텐츠를 잇달아 공개하며 시청자 공략에 나서고 있다.

◆넷플릭스, 신작 예능 대거 공개



넷플릭스는 설을 앞두고 드라마·예능 콘텐츠를 대거 내놨다.



13일 공개되는 ‘레이디 두아’는 이름, 나이, 출신, 학력까지 모든 정보가 베일에 싸인 명품 브랜드의 지사장 사라킴(신혜선)과 그를 추적하는 형사 무경(이준혁)의 이야기를 담은 스릴러다. ‘인간수업’, ‘마이네임’ 등으로 탄탄한 구성으로 호평을 받았던 김진민 감독의 신작이라 기대가 높다.

최근 숱한 화제를 낳은 ‘솔로지옥5’ 출연자의 비하인드를 담은 ‘솔로지옥 리유니언’도 14일 공개된다. 본편에서는 미처 보여주지 못했던 감정의 변화부터 그 이후 관계까지 출연자들의 진솔한 이야기가 담긴다.



MZ 세대에서 두터운 팬층을 형성하고 있는 김원훈이 나오는 ‘일병 김원훈: 보직의 세계’도 지난 2일 연휴를 겨냥해 공개됐다. 육군 병장 만기 전역 후 다시 군으로 돌아간 김원훈이 다양한 특수 보직을 직접 체험하며 그동안 잘 알려지지 않았던 군대 이야기를 풀어낸다.



‘두뇌 서바이벌’ 마니아라면 지난달 28일 공개한 ‘데스게임: 천만원을 걸어라’를 눈여겨볼 만하다. 출연자들의 정치도, 연합도 없는 단 한 번의 1:1 승부로 승패가 결정되는 방식으로 진행된다. 승리 시 계속 도전해 매회 1000만원의 상금을 누적할 수 있지만, 패배하면 즉시 탈락한다. 그동안 서바이벌을 통해 ‘뇌섹남’을 증명한 홍진호, 이세돌부터 세븐하이부터 펭수, 나폴리 맛피아, 박성웅 등이 출연한다.



검증된 흥행작을 원한다면 ‘이 사랑 통역 되나요?’가 좋은 선택이다. 넷플릭스 이용자가 가장 많이 본 비영어 시리즈물 1위에 오른 작품이다. 우연히 일본에서 마주친 여자 차무희(고윤정)와 남자 주호진(김선호)이 톱스타와 다중언어 통역사로 다시 만나 촬영차 전 세계를 오가는 스타 배우와 통역사로 함께하면서 벌어지는 로맨스 코미디물이다.



◆디즈니플러스, 논란의 예능 결과는



디즈니플러스는 ‘운명전쟁49’를 11일 공개했다. 49인의 운명술사들이 모여 여러 미션을 통해 자신의 운명을 시험하는 서바이벌 예능이다. ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’, ‘뭉쳐야 찬다’ 시리즈 등 새로운 포맷, 재치 넘치는 기획으로 호평받은 예능 제작진이 모인 예능이지만, 정작 화제를 모은 것은 기획의 참신함보다 코미디언 박나래 출연 여부였다. 박나래의 ‘매니저 갑질 논란’ ‘주사이모 불법의료행위 의혹’이 나오기 전 촬영한 작품으로, 박나래 촬영분 포함 여부에 관심이 집중됐다. 예상을 깨고 디즈니플러스는 박나래 출연 장면을 그대로 내보내기로 했다.



‘메이드 인 코리아’ 정주행도 고려해 볼 만하다. 1970년대 혼란과 도약이 공존했던 대한민국, 국가를 수익모델로 삼아 부와 권력의 정점에 오르려는 백기태(현빈)와 그를 추적하는 검사 장건영(정우성)의 이야기를 담았다. 현빈·정우성의 출연이 화제가 되면서 지난해 디즈니플러스 한국 오리지널 공개작 중 국내 최다 시청 기록을 경신했고, 아시아·태평양 지역에서도 가장 많이 시청한 작품(공개 후 28일 기준)에 올랐다.



◆웨이브, 사찰 음식은 무엇일까



웨이브는 최근 많은 인기를 얻고 있는 요리 예능을 들고 왔다. 13일에 공개된 ‘공양간의 셰프들’로, 사찰음식 명장 스님 6인이 공양을 준비하고 나누는 과정을 따라가며 음식에 담긴 철학과 수행의 의미를 조명하는 콘텐츠다. 단순한 요리 프로그램을 넘어, 음식에 담긴 철학과 수행의 의미를 조명한다. ‘흑백요리사 시즌2’에서 ‘백수저’로 톱7에 오른 선재 스님과 ‘셰프의 테이블’로 전 세계적인 인지도를 얻은 정관 스님을 비롯해 계호·적문·대안·우관 스님까지 6인의 사찰음식 명장이 한자리에 모여 전 세계적인 ‘채식’ 및 ‘비건’ 트렌드와 맞물린 사찰음식을 기발하게 풀어낸다



정주행 목록으로는 ‘콘크리트 마켓’과 ‘판사 이한영’을 올릴 만하다. 웨이브 오리지널 드라마이자 ‘콘크리트 유니버스’의 3번째 작품인 ‘콘크리트 마켓’은 대지진 이후 유일하게 남은 아파트에 물건을 사고파는 황궁마켓이 자리 잡고, 생존을 위해 각자의 방식으로 거래를 시작하며 벌어지는 이야기다. 지난해 극장에서 개봉된 이후 웨이브에서 7부작 에피소드로 다시 공개됐다. ‘판사 이한영’은 적폐 판사 이한영(지성)이 거대 로펌의 노예 같은 삶을 살다 10년 전으로 회귀, 새로운 선택으로 거대 악을 응징하는 통쾌한 회귀 장르물이다. 14일 종영을 앞두고 있어서 완결 후 몰아보기에 좋다.



◆티빙, 랩·야구·연애 뭘 고를까



티빙에서는 ‘최장수 예능’인 ‘쇼미더머니12’가 기다리고 있다. 3년 만에 Mnet에 돌아왔는데 1월 5주차 TV-OTT 통합 비드라마 화제성 부문 1위에 오를 정도로 많은 인기를 얻고 있다. 티빙에선 ‘쇼미더머니12’ 본편과 스핀오프 격인 ‘쇼미더머니12: 야차의 세계’가 모두 화제다. ‘쇼미더머니12: 야차의 세계’는 최후의 생존자 3인만이 ‘쇼미더머니12’로 되돌아갈 자격을 얻는다는 콘셉트로 참가자들이 ‘무규칙’ 속 무한 랩 배틀을 펼친다. 예능 카테고리 주간 티빙 유료가입기여 1위를 기록한 ‘효자 프로그램’이다.



KBO 리그 ‘낭만 투수’ 임찬규가 마운드 밖에서 펼치는 비시즌 리얼 버라이어티 ‘야구기인 임찬규’도 반응이 좋다. 현역 야구 선수 최초로 단독 예능 주인공이 된 임찬규의 재치와 인간적인 매력을 가감 없이 볼 수 있다.



티빙의 대표 연애 콘텐츠 ‘환승연애4’도 연휴 기간 부담없이 볼 수 있는 프로그램으로 딱이다. 이전 시즌에서 ‘연애의 절절함’에 초점을 맞췄다면, 이번 시즌에서는 출연자 한 명이 두 명의 전 남자친구를 데리고 나오면서 시청자들 사이에선 “도파민이 폭발했다”는 반응이 나왔다.

