문 전 대통령의 인정 “부동산 정책 실패했다…일단 인정해야”

문재인 전 대통령이 9일 공개된 영상에서 부동산 정책 실패를 시인하고 있다. 평산책방TV 캡처

“우리가 부동산 정책만큼은 실패했다”

문재인 전 대통령이 재임 시절 가장 아픈 현안이었던 부동산 문제에 대해 실패를 공식 인정했다.

9일 유튜브 채널 ‘평산책방TV’에 올라온 예고 영상에서 문 전 대통령은 탁현민 전 청와대 의전비서관과 마주 앉아 이같이 밝혔다. 전직 대통령이 퇴임 후 자신의 정책적 실책을 ‘실패’라는 단어로 명확히 규정한 점은 이례적이다.

이날 대화는 평산책방에서 경제 관련 서적을 소개하는 과정에서 자연스럽게 시작됐다. 탁 전 비서관이 “재임 중에 펀드 하나 구매하지 않았느냐”고 묻자 문 전 대통령은 “아직도 갖고 있다”고 답했다. 수익이 꽤 올랐을 것이라는 추측에는 “아마도”라며 긍정하는 모습을 보였다.

이어 화제는 부동산으로 전환됐다. 탁 전 비서관이 과거 문 전 대통령이 부동산을 ‘가장 아픈 손가락’이라고 표현했던 점을 언급하자, 문 전 대통령은 “일단 실패했다고 인정해야 한다. 우리가 부동산 정책만큼은 실패했다”고 답했다.

문 전 대통령은 재임 중에도 부동산 가격 상승에 대해 대국민 사과를 한 바 있지만, 퇴임 후 대담 형식을 통해 이를 재차 명확히 확인한 것은 이번이 처음이다. 탁 전 비서관은 해당 영상을 본인의 SNS에 공유하며 문 전 대통령의 발언을 ‘아픈 고백과 인정’이라고 수식했다.

현재 문 전 대통령은 경남 양산 자택 인근에서 평산책방을 운영하며 ‘책방지기’로 활동 중이다. 지난해 11월 유튜브 채널을 개설하며 전직 대통령 최초로 유튜버 활동을 시작했으며, 주로 책을 추천하거나 책과 관련한 대화를 나누는 콘텐츠를 선보이고 있다.

이번 영상 역시 경제 분야를 다루는 ‘평산책방TV 시즌2’의 예고편으로, 문 전 대통령은 해당 채널에 고정 출연하며 독자들과의 소통을 이어가고 있다. 영상 제작은 김어준 씨의 ‘겸손방송국’이 맡은 것으로 알려졌다.

