‘따릉이’ 개인정보 유출… 경찰, 피의자 2명 입건

서울시 공공자전거 ‘따릉이’ 애플리케이션(앱) 개인 정보 유출 사건 피의자 2명이 경찰 수사를 받고 있다.



서울경찰청은 따릉이 앱 회원 정보 유출 사건 피의자 2명을 수사하고 있다고 9일 밝혔다.

서울 광화문광장 인근 따릉이 대여소에서 시민들이 따릉이를 이용하고 있다. 연합뉴스

박정보 서울경찰청장은 정례 간담회에서 “지난해 피의자 1명을 특정해 조사를 마무리했다. 최근 압수물 분석을 통해 공범 1명을 추가로 확인했다”고 밝혔다. 경찰은 최근 이들에 대한 구속영장을 신청했으나 기각됐고, 피의자들은 불구속 상태로 수사를 받고 있다.



경찰은 2024년 6월 따릉이 앱에 대한 분산서비스거부(DDoS·디도스) 공격이 이뤄졌다는 업체 신고를 받아 수사해왔다. 입건된 피의자 중 1명이 사이버 공격을 주도했고, 나머지 1명과 함께 사용자 개인 정보를 빼냈다.



경찰은 서울시설공단이 해당 사실을 인지하고도 2년 가까이 아무런 조처를 하지 않은 것에 대해서도 최근 서울시로부터 수사 의뢰를 받았다고 밝혔다.



유출 회원 정보는 450만건 이상인 것으로 알려졌다. 현재 따릉이 가입자는 500만명 수준이다.

