고윤정·김선호 출연 빠더너스 ‘문쌤’, 영상 조회수 300만 돌파

유튜브 채널 빠더너스 캡쳐

유튜브 채널 빠더너스의 콘텐츠 ‘문쌤’에 배우 고윤정과 김선호가 출연한 영상이 공개 이후 조회수 326만 회를 넘기며 화제를 모으고 있다.

최근 공개된 해당 영상은 빠더너스의 대표 코너인 ‘문쌤’ 포맷으로 제작됐으며, 공개 직후 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 빠르게 확산됐다. 댓글과 공유 수 역시 가파르게 증가하며 높은 관심을 반영하고 있다.

두 배우의 출연은 최근 넷플릭스 오리지널 시리즈 이 사랑 통역 되나요? 공개 이후 이뤄져 더욱 주목받고 있다. 작품 공개 이후 두 배우의 인지도와 화제성이 동시에 상승한 가운데, 예능형 콘텐츠에서도 대중의 반응이 이어지고 있다는 평가다.

영상에서는 기존 드라마나 공식 인터뷰와는 다른 편안한 분위기 속에서 두 배우의 자연스러운 모습이 담겼다.

업계에서는 이번 조회수 상승을 두 배우의 최근 작품 흥행과 맞물린 결과로 보고 있다. 드라마 공개 이후 예능·콘텐츠 출연이 이어지면서 화제성이 온라인 플랫폼으로 확장되고 있다는 분석이다.

한편 빠더너스의 ‘문쌤’ 코너는 배우, 가수 등 다양한 출연진의 자연스러운 토크로 꾸준한 조회수를 기록해온 콘텐츠로, 이번 영상 역시 채널 내 주요 흥행 콘텐츠 중 하나로 자리 잡고 있다.

