‘국가소방동원령’ 내린 경주 산불, 이틀 만에 주불 잡혀

이틀째 이어진 경북 경주 문무대왕면 산불의 주불이 20시간여 만에 잡혔다.

산림청 중앙사고수습본부는 8일 오후 6시쯤 경주시 문무대왕면 입천리 일원에서 발생한 산불 주불이 20시간20분여 만에 꺼졌다고 밝혔다.

8일 경북 경주시 문무대왕면 일대에서 소방헬기가 산불 진화작업을 벌이고 있다. 연합뉴스

관계 당국은 전날 오후 9시40분쯤 발생한 산불을 진화하고자 대대적인 진화 작업을 벌였다. 야간부터 산불 확산 저지에 총력을 기울였다. 이튿날 일출과 동시에 산불진화 헬기도 순차적으로 투입했다. 하지만 강풍과 송전탑, 험한 지형 등 악조건으로 조기 진화에 어려움을 겪었다.

산불 진화율은 이날 오전 6시30분 기준 60%를 기록했다가 낮 12시 기준 23%로 급락했다. 이후 오후 2시 기준 진화율 67%를 기록한 뒤 서서히 불길을 잡아가 오후 6시 주불을 잡는 데 성공했다.

소방 당국은 순간 최대 21.6m 상당의 강풍을 타고 산불이 빠르게 확산하자 두 차례 국가소방동원령을 발령하기도 했다. 대구·대전·울산·강원·충남 등 5개 시도 119특수대응단 장비와 인력이 동원됐고, 울산·대구·부산 등 3곳에서 재난회복차도 지원했다.

한때 산불 발생 인접 마을 주민 109명은 마을회관 등 10개소로 대피했다. 산불 발화 지점에서 직선거리로 약 8㎞ 떨어진 곳에 세계문화유산인 불국사와 석굴암이 있어 관계 당국은 불길 확산을 방지하고자 촉각을 기울여야 했다.

이번 산불 영향 구역은 54㏊, 화선은 3.7㎞로 각각 집계됐다. 산불 원인으로는 송전탑 스파크 가능성이 제기되고 있다. 경주시는 일부 목격자들에게서 “송전탑에서 펑 하는 소리가 난 뒤 송전탑에서 불이 시작됐다”는 진술을 확보한 것으로 알려졌다. 소방 당국은 목격자의 진술 등을 토대로 정확한 산불 원인을 조사한다.

김인호 산림청장은 “산불 예방에 모든 역량을 집중하고 산불 발생 시에는 선제적이고 압도적인 초동 진화로 피해를 최소화하겠다”면서 “강풍과 건조한 날씨가 이어지고 있는 만큼 산불 예방에 각별한 주의가 필요하다”며 당부했다.

