엑소, 유튜브 통해 ‘크라운 투 더 트론(Crown to the Throne)’ 공개

보이그룹 엑소(EXO)가 8일 오후 10시 엑소 공식 유튜브 채널을 통해 자체 콘텐츠로 또 한번 남다른 예능감을 선보인다.

8일 SM엔터테인먼트에 따르면 2편으로 구성된 ‘크라운 투 더 트론(Crown to the Throne)’은 엑소 정규 8집 타이틀 곡 ‘크라운(Crown)’ 콘셉트에서 출발한 예능형 자체 콘텐츠다.

멤버들 중 ‘엑소 플래닛’ 왕좌에 앉을 단 한 명을 정하는 과정을 담았다.

이번 콘텐츠에서 엑소는 믹스 음악 퀴즈, 릴레이 그림 그리기, 칼자루 초성 퀴즈, 촉감 플레이, 찐득이 챌린지 등 왕의 자질을 증명하는 다섯 게임에 도전한다.

엑소는 “왕은 나이로 차지하는 게 아니야”라고 패기를 드러내는 멤버부터 자신의 차례에 갑자기 생긴 룰에 당황하는 멤버, “펜뚜껑 열어놨어야지”라며 사소한 포인트에 신경 쓰는 멤버, 의외의 맹활약으로 점수를 내는 멤버, 강력한 견제 멘트를 날리는 멤버 등 각자 스타일로 열정을 불태우다가도, 때로는 한 마음이 되어 재도전을 외치는 엉뚱 모멘트로 시선을 사로잡을 전망이다.

앞서 엑소는 5관왕 그랜드 슬램을 달성한 음악방송은 물론, ‘채널십오야’, ‘할명수’, ‘전과자’, ‘집대성’, ‘놀라운 토요일’ 등 여러 콘텐츠로 굳건한 인기와 예능감을 동시에 입증했다.

다음 달 4일에는 리얼리티 예능 ‘엑소의 사다리 타고 세계여행’ 시즌 5도 공개한다.

한편, 엑소는 4월 10~12일 서울 올림픽공원 케이스포돔에서 여섯 번째 단독 콘서트 투어 ‘엑소 플래닛 #6 - 엑소라이즌(EXO PLANET #6 - EXhOrizon)의 막을 올린다.

티켓은 멜론 티켓을 통해 12일 팬클럽 선예매가, 13일 일반 예매가 진행된다.

